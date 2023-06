Plattenbau im 22. Bezirk wurde jetzt zum Kunstwerk

Das „Kulturlabor Gemeindebau“, die Kulturschiene vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, hat eine Feuermauer in der Siebenbürgerstraße 2-12 mit einem 60 m2 großen Wandbild veredelt. Das Bild „Lebenstraum“ von Street Artist Naskool zeigt das Zusammenspiel von Mensch und Natur.

Das künstlerisch ansprechende Wandbild von Künstler Stefan Fenzal alias NASKOOL, das den Titel „Lebenstraum“ trägt, ziert ab sofort die erste Wiener Plattenbausiedlung in der Siebenbürgerstraße 2-12 (Donaustadt). Mit diesem Kunstwerk gratulierten die Teams des wohnpartner-Gebiets Donaustadt und des Kulturlabor Gemeindebaus zum 60-jährigen Bestehen dieser Pionier-Wohnhausanlage.

wohnpartner-Gebietsleiterin Donaustadt Calija Snjezana: „Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen zum neuen Wandbild. Mit dieser Aktion bringen wir Kunst niederschwellig und kostenlos zu den Bewohnern, steigern die Wohnzufriedenheit und das Gemeinschaftsgefühl in der Wohnhausanlage.“

Zwischen Mensch und Natur

Street Artist Naskool hat damit sein erstes großformatiges Wandgemälde nach seinen Vorstellungen verwirklicht, insgesamt wurde zehn Tage lang daran gearbeitet. Das Bild zeigt eine Frau und einen Mann als ineinander verschmolzene Skulptur – umgeben von der Natur, die sie gemalt – aber auch in Form von echten Bäumen in der Umgebung – einrahmt.

Das Werk soll die Verbundenheit zwischen Mensch und Natur widerspiegeln. „Es ist unglaublich, wie die Natur die Menschen immer wieder inspiriert und zum Nachdenken anregt. Es soll uns daran erinnern, dass es wichtig ist, die Natur zu schützen und zu respektieren, damit wir alle in einer gesunden Umwelt leben können“, so Naskool über sein Werk.

Auch Donaustadt-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zeigte sich begeistert: „Ich finde es großartig, dass der Künstler hier das wichtige Thema „Respektvoller Umgang mit den Ressourcen der Natur“ aufgegriffen hat und es so eindrucksvoll umgesetzt hat. Die Donaustadt ist diesbezüglich seit Jahrzehnten ein Vorzeigebezirk, wie man an den zahlreichen Gemeindebauten, aber auch an den neuen Wohnvierteln mit ihren weitläufigen Grün- und Freiflächen deutlich sieht.“

wohnpartner dankt zudem dem „Engel der Nachbarschaft“ Erich Stuhl und seiner Firma Stuhlindustries. Wie schon beim Pferde-Graffiti am Rennbahnweg bringt Stuhl kostenlos eine aufwändige Schutzbeschichtung über dem Kunstwerk an, damit die Bewohner möglichst lange Freude an dem Wandbild haben können.

Mehr Infos unter www.wohnpartner-wien.at