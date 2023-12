Polizei spielt Christkind: Spendenrekord gebrochen!

Bravo! Heuer nahm das Stadtpolizeikommando Floridsdorf zum dritten Mal an der Spendenaktion „TeamChristkind“ des Arbeiter Samariter Bundes teil. Und konnte einen neuen Rekord erzielen.

„Armut ist keine Schande. Gutes tun ebenfalls nicht“, sagen die Mitglieder des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, die so fleißig gesammelt haben. Vor drei Jahren wurde die Teilnahme am „TeamChristkind“ des Samariter Bundes von Kontrollinspektor Christian Kubis und Abteilungsinspektor Manuel Zeiner als spontane Aktion geboren. Inzwischen hat sie sich zu einer logistischen Meisterleistung entwickelt.

Viele fleißige Elfen

In der Tat: Insgesamt 141 Spielwaren im Wert von 2.780 Euro mussten besorgt, verpackt und schlussendlich ausgeliefert werden. Und das klarerweise neben dem polizeilichen Hauptdienst. Ohne die im Hintergrund werkenden Elfen – die Familienangehörigen – wäre der Aufwand kaum zu „stemmen“ gewesen. Besonders hilfreich waren die Wien Energie, vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden Roland Boigner, sowie die Polizisten der Inspektion Trillergasse. Am Ende kam ein neuer Spendenrekord heraus – und darauf kommt es an.