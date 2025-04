Psychologie an der KL: Theorie trifft Praxis in traumhafter Lage

Wer sich für das menschliche Denken, Fühlen und Handeln interessiert, ist an der Karl Landsteiner Privatuniversität (KL) in Krems genau richtig. Hier wird Psychologie nicht nur theoretisch vermittelt, die Studierenden lernen von Anfang an, wie sie psychologisches Wissen praxisnah und verantwortungsvoll anwenden können.

Das Bachelor- und Masterstudium bereitet gezielt auf vielfältige Berufsfelder vor – vom klinischen Bereich über die Bildungspsychologie bis hin zur Arbeits- und Wirtschaftspsychologie.

Praxisnah und persönlich

Die KL setzt auf kleine Gruppen, persönliche Betreuung und moderne Lehrmethoden. Praxisbezug wird großgeschrieben: In Workshops und praktischen Übungen trainieren die Studierenden nicht nur Gesprächsführung, sondern auch wichtige Soft Skills – etwa in Gruppensettings oder mit Schauspielpatient:innen. Wer sich für Bereiche wie Kinder- und Jugendpsychologie, Gesundheitsförderung oder forensische Fragestellungen interessiert, kann im Studium passende Lehrveranstaltungen besuchen.

Mit anderen lernen, von anderen lernen

Ein besonderes Highlight ist der interprofessionelle Austausch: Studierende aus der Psychologie und der Medizin erarbeiten an der KL in diversen fachübergreifenden Lehrveranstaltungen gemeinsam Studieninhalte. So entstehen von Beginn an wichtige Verbindungen – denn die interprofessionelle Zusammenarbeit ist eine zentrale Basis für eine optimale Gesundheitsversorgung.

Krems: Studieren in schönster Lage

Die KL liegt im Herzen der Wachau – einem UNESCO-Weltkulturerbe – und nur eine Stunde von Wien entfernt. Der Campus Krems bietet moderne Gebäude, kurze Wege, Cafés, Bibliothek und ein aktives studentisches Leben. Wer zwischendurch durchatmen will, findet Inspiration beim Spaziergang an der Donau oder beim Besuch eines Heurigen.

Jetzt reinklicken: Meet & Greet am 23. Mai

Wer mehr über das Psychologiestudium erfahren möchte, kann die Universität beim KL MEET & GREET am 23. Mai 2025 persönlich kennenlernen. Lehrende und Studierende geben Einblicke, beantworten Fragen und führen durch die Räumlichkeiten. Eine gute Gelegenheit, das Studium und den Campus ganz unverbindlich kennenzulernen.

Alle Infos zum Studium unter www.kl.ac.at/psychologie. Eine kostenlose Anmeldung zur Veranstaltung ist möglich unter: www.kl.ac.at/mg.