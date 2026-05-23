Die zehn Stationen des Biosphärenpark-Cup stehen ganz im Zeichen des UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald – einer Region, die sich einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Dabei wird Wissen nicht einfach vermittelt, sondern mit allen Sinnen erfahrbar gemacht. Ob Rätsel lösen, ausprobieren, beobachten oder mitmachen – der Biosphärenpark-Cup zeigt eindrucksvoll, dass Themen rund um Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit alles andere als trocken sind. Im Gegenteil: Sie machen Spaß, wecken Neugier und bleiben nachhaltig in Erinnerung. Genau dieses Konzept begeistert die BesucherInnen Jahr für Jahr aufs Neue. Dabei geht es nicht um Leistung im klassischen Sinn, sondern um das gemeinsame Entdecken, Ausprobieren und Verstehen. Teamgeist, Kreativität und Freude stehen klar im Vordergrund – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen.

Natur spielerisch entdecken

So kann etwa bei den verschiedenen Stationen der Partnerorganisationen das Wissen als (Tot)Holz-DetektivIn unter Beweis gestellt werden oder – völlig ohne Gefahr für Mensch und Tier – das Geschick als FischerIn erprobt werden. Außerdem kann bei einer Station Tieren eine Stimme gegeben und der Duft des Waldes erkundet werden. Weiters gibt es zu entdecken, was es mit den „Naturparken unter der Lupe“ bzw. der Station „Aber sicker doch!“ auf sich hat. Und es gilt auch den Fragen nachzugehen, wie man Boden auf unterschiedliche Art spüren kann und was sich hinter dem Begriff „Wiener Wurzelstand“ versteckt. Auch zur Vielfalt der heimischen Vögel und zum Weg des Holzes aus dem Wald zur nächsten Forststraße gibt es spannende Aufgaben zu bewältigen.

Teilnahmebedingungen: Wann, Wie, Wo?

Die Teilnahme ist kostenlos und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Der Wettbewerb startet am 31. Mai 2026 um 11 Uhr, je nach Andrang beträgt die reine Spielzeit rund 90 Minuten. Die Registrierung der Teams ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ausschließlich vor Ort bis 14:30 Uhr möglich. Die Siegerehrung findet um 17 Uhr vor Ort statt.

Ein Team besteht aus drei bis zehn Personen (Kinder ab ca. 6 Jahre und Erwachsene). Die Teams absolvieren an zehn Stationen unterschiedliche Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte. Dabei sind Wissen, Geschicklichkeit und Kreativität gefragt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Den Sieger-Teams winken spannende Preise, unter allen bei der Siegerehrung anwesenden Teams werden außerdem Glückspreise verlost.

Hier gibt es alle weiteren Infos