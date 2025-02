Döbling: Nach Renate Holm wurde ein Platz benannt

Renate Holm, zählt zu den gefeierten Sopranisten der Wiener Staats- und Volksoper und war in Wien ein echter Publikumsliebling. 1951 gewann Sie in ihrer Heimatstadt Berlin einen Gesangswettbewerb. Danach folgte eine beeindruckende Karriere als Schlagersängerin und Filmstar in 10 Musikfilmen, bis sie 1957 an der Wiener Volksoper engagiert wurde.

Renate Holm | ZVG

Niemand geringerer als Herbert von Karajan holte Renate Holm schließlich an die Wiener Staatsoper – wo sie ihre Weltkarriere startete. 1971 wurde ihr der Titel Klammersängerin verliehen. Neben vielen Auszeichnungen wurde Renate Holm auch der Ehrenring der Wiener Staatsoper verliehen. Für ihre Tätigkeit als Gesangspädagogin der Berufstitel Professorin verliehen.

Platzbenennung

Seit 11. Februar trägt ein kleiner Platz in der Felix-Mottl-Straße in Döbling auch ihren Namen. Der Antrag zur Platzbenennung wurde auf Vorschlag des Bezirksvorstehers Daniel Resch als All-Parteienantrag im Dezember 2023 in einer Sitzung des Bezirksparlamentes einstimmig beschlossen. Der Heurige Wolff in Neustift am Walde hat bereits einen Raum nach der Opernsängerin benannt: Das bei Feiern beliebte „Renate Holm Stüberl“.

Ehrung für Döblingerin

„Mit dieser Platzeröffnung bekommt Renate Holm nicht nur eine weitere Ehrung für Ihr Lebenswerk sondern auch ihr Wohnbezirk Döbling erfährt eine Ehrung. Renate Holm ist ein fixer Bestandteil des Bezirks und des öffentlichen Raums“, erklärte Bezirksvorsteher Daniel Resch am 11.Februar bei der offiziellen Platze-Benennung. Dr. Erich Stöger, Präsident des Wiener Cottage Vereins: „Der Wiener Cottage Verein, als Begründer des Cottage-Viertels, freut sich, dass nach der berühmten Opernsängerin Renate Holm ein Platz im Cottage benannt wurde, wo sie einen Großteil ihres Lebens verbracht hat“.