Seit einem Jahrhundert steht die Gärtnerei Ortmann für Qualität, Kreativität und gelebte Familienwerte. Dieses besondere Jubiläum nahmen Christian und Daniela Ortmann zum Anlass, gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf die Erfolgsgeschichte des Unternehmens anzustoßen. Gleichzeitig wurde das zehnjährige Bestehen von O’STYLE Living gefeiert, das sich in den vergangenen Jahren als stilvolle Adresse für Wohn- und Gartenkultur etabliert hat.

Mit dem Ortmann Garten im 19. Bezirk wurde zudem das jüngste Projekt der Unternehmerfamilie gewürdigt. Die grüne Wohlfühloase feierte ihren ersten Geburtstag und rundete das dreifache Jubiläum perfekt ab.

Prominente Gäste gratulierten

Als festlicher Rahmen diente die ehemalige KATTUS Sektkellerei in der Silbergasse 52. Hausherr Dr. Ernst Polsterer Kattus begrüßte gemeinsam mit den Gastgebern zahlreiche prominente Gäste.

Unter den Gratulanten waren Schauspieler Albert Fortell, Barbara Wussow, die direkt von den Dreharbeiten zum „Traumschiff“ kam, ihr Sohn Nikolaus mit Freundin Sophie sowie Unternehmer Hans Schmid mit Ehefrau Petra.

Für Glanz sorgte auch Schauspielerin Selina Heindl, die aktuell bei den Festspielen Stockerau und in der ORF-Produktion „Eierkratzkomplott“ zu sehen ist. Die vielfach ausgezeichnete Darstellerin wird ab Juni zudem in der beliebten Krimiserie „Schnell ermittelt“ mitwirken. Ebenfalls unter den Gästen: Schauspielerin Larissa Kiers, Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch, Ciro de Luca, Kati Bellowitsch, Raphaela Vallon Sattler mit Ehemann Dr. Ralph Vallon sowie Tamara Mascara, die sich diesmal ungeschminkt zeigte und Künstler Franz Josef Baur begleitete.

Tombola für den guten Zweck

Neben dem Feiern stand auch das soziale Engagement im Mittelpunkt. Marika Lichter organisierte eine Tombola zugunsten der Initiative „Wider die Gewalt“ und sorgte damit für zahlreiche glückliche Gewinner und einen wertvollen Beitrag für den guten Zweck.

Für einen besonders süßen Abschluss sorgte Georg Gürtler, der persönlich die beliebten Sacher-Würfel vorbeibrachte und damit das eigens eingerichtete „Sacher-Eck“ bereicherte.

©Katharina Schiffl