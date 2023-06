Riesenstimmung der 73.000 Zuschauer am Rathausplatz

Sensationelle Bilanz der 3×3-WM der Streetballer im Herzen der Stadt. In der vergangenen Woche waren nicht weniger als 73.000 Besucher dabei und sorgten für eine gewaltige Stimmung.

Die Schlangen vor dem imposanten Freiluftstadion waren lang, der Mega-Event hätte sich noch viele Tausende Zuschauer mehr verdient. Doch der Platz war beschränkt – wusste man doch beim Basketball-Verband vorab nicht, wie das Streetball-Turnier 3 gegen 3 beim Publikum ankommt. Jetzt weiß man es genau: Es kommt gewaltig an. Die Wiener waren hellauf begeistert.

Tolle sportliche Leistungen

Das lag wohl auch an den Leistungen der rot-weiß-roten Teams. Sowohl Damen als auch Herren schrammten nur ganz knapp an einem Duell um die Medaillen vorbei. Dennoch war das Turnier ein ganz wichtiger Zwischenschritt am Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris! „Es ist natürlich das Ziel, sich in Richtung Olympia zu bewegen. Deshalb haben wir vor vier Jahren dieses Projekt gestartet. Wir haben eine gute Sportförderung, wenn uns ein paar Sponsoren unterstützen, könnten wir es schaffen, in dieser Form zusammen zu trainieren und dann ist vieles möglich“, gibt sich etwa die Basketballerin Anja Fuchs-Robetin hoffnungsvoll.

Gute Chancen für EM in Wien

Abseits der sportlichen Höchstleistungen wurden schon Stimmen für eine Wiederholung am Rathausplatz laut. „Die Sponsoren waren begeistert, auch die Stadt will uns unbedingt wieder in Wien haben“, freut sich Johannes Wiesmann, Generalsekretär von Basketball Austria, der verrät: „Wir haben uns die EM für 2024 gesichert! Jetzt müssen wir die Köpfe zusammenstecken und versuchen, einen Termin zu finden.“ Eine 3×3-EM am Rathausplatz in einem Jahr wird also wahrscheinlicher …