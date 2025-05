Liebesdrama mit Augenzwinkern: Romeo & Julia neu erzählt

“Romeo und Julia“, das berühmteste Liebespaar der Theatergeschichte, kehrt zurück – aber anders, als man es erwartet.

In der Inszenierung von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill wird William Shakespeares Tragödie mit frischem Witz, viel Tempo und überraschendem Humor erzählt. Die Kooperation zwischen dem Volkstheater in den Bezirken und dem Bronski und Grünberg Theater bringt das Stück direkt in die Wiener Grätzl – nahbar, unterhaltsam und emotional.

Starke Besetzung mit viel Bühnenpräsenz

Nestroy-Preisträgerin Julia Edtmeier und Musiker Stefan Lasko schlüpfen in die Rollen von Julia und Romeo. An ihrer Seite: Agnes Hausmann, Doris Hindinger und Alexander Jagsch. Gemeinsam schaffen sie es, das Publikum nicht nur zu rühren, sondern auch laut lachen zu lassen – eine Balance, die durch das pointierte Zusammenspiel von Text und Regie gelingt.

Volkstheater in den Bezirken: Theater zum Anfassen

Seit 1954 steht das Format „Volkstheater in den Bezirken“ für kulturelle Nahversorgung auf höchstem Niveau. Gegründet in Kooperation mit der Wiener Arbeiterkammer, bringt es das Theater direkt zu den Menschen. Über 9.000 Vorstellungen wurden seither gespielt – ein echter Geheimtipp für alle, die großes Theater ganz in ihrer Nähe erleben möchten.

Tournee durch 15 Wiener Spielstätten

Noch bis 26. Mai tourt das Stück durch 15 Bezirks-Spielstätten – vom Lorely-Saal über die VHS Wiener Urania bis zum VZ Großjedlersdorf. Dabei berücksichtigt das Produktionsteam stets die Eigenheiten der jeweiligen Bühnen. Unterstützt wird die kreative Arbeit von einem erfahrenen Technikteam, das jedes Detail der Tour betreut – von Licht über Ton bis hin zur Logistik.

Ein Abend voller Gefühl, Tempo und Theatermagie

„Romeo und Julia“ in dieser Fassung ist mehr als nur ein Theaterabend. Es ist ein modernes Märchen zwischen Komödie und Tragödie, getragen von einer eingeschworenen Theatertruppe, die das Publikum auf Augenhöhe anspricht. Ein Plädoyer für große Gefühle – direkt vor der eigenen Haustür.

Alle Infos & Tickets

Noch bis 26. Mai 2025 können Sie „Romeo und Julia“ in Ihrer Nähe erleben. Die genauen Termine und Spielorte finden Sie online oder bei den jeweiligen Veranstaltungsorten. Lassen Sie sich dieses besondere Theatererlebnis nicht entgehen – denn wann war Shakespeare je so nah?