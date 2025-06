Discofieber in Mörbisch: Der Countdown für die Premiere läuft

Am 10. Juli feiert das Kultmusical Saturday Night Fever seine Premiere auf der Seebühne Mörbisch.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Regisseur Karl Absenger, Choreografin Faye Heather Anderson und ein internationales Ensemble arbeiten mit voller Energie an einer Show, die das Publikum begeistern soll. Bereits jetzt ist klar: Mörbisch wird zum sommerlichen Hotspot für Musicalfans.

Ein Musical mit Tiefgang und Zeitgeist

Generalintendant Alfons Haider zeigt sich begeistert über die Wahl des Stücks: „Auch wenn das Original aus den 70er Jahren stammt, ist das Thema aktueller denn je.“ Im Mittelpunkt steht Tony Manero, der zwischen Disco-Glamour und dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben schwankt. Identitätssuche und Selbstverwirklichung stehen im Zentrum der Handlung – ein zeitloses Thema, das auch heutige Generationen anspricht.

Ein Bühnenbild mit Wow-Effekt

Das Bühnenbild von Walter Vogelweider ist fast vollständig fertiggestellt und verspricht einen spektakulären ersten Eindruck. „Schon beim Betreten des Zuschauerraums wird es ein erstes Staunen geben“, kündigt Haider an. Die Bühne wird zur glitzernden Discofläche, auf der das Ensemble – bestehend aus Künstlerinnen und Künstlern aus zwölf Nationen – eine energiegeladene Show abliefert.

Musikalische Dauerbrenner garantieren mitreißende Abende

Die Musik von Saturday Night Fever ist ein Garant für gute Stimmung: Songs wie Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love oder You Should Be Dancing sind weltbekannt und bringen das Discofieber zurück nach Mörbisch. „Spätestens nach dem dritten Hit wird niemand mehr ruhig sitzen können“, so Haider.

Musicalsommer in Mörbisch

Von 10. Juli bis 16. August 2025 heißt es auf der Seebühne Mörbisch: Bühne frei für Glitzer, Tanz und mitreißende Musik. Mit Saturday Night Fever – Das Musical erwartet das Publikum ein Sommerabend voller Emotion, Energie und Nostalgie – ganz unter dem Motto: Disco lebt!

Tickets und weitere Informationen unter: www.seefestspiele-moerbisch.at

Konzerthighlights 2025 auf der Seebühne Mörbisch

Neben der großen Musicalproduktion der Seefestspiele Mörbisch bietet die Seebühne als solche auch diesen Sommer wieder ein buntes wie hochkarätiges Konzertprogramm. Ganz nach dem Motto „Oben die Sterne, unten die Stars“ wird die einzigartige Open-Air-Bühne internationale und nationale Größen unterschiedlicher Genres, von Schlager über Rock bis hin zum Großevent für Blasmusik-Fans beherbergen.

29. Juli: Bonnie Tyler & Nazareth Die legendäre Rock-Ikone Bonnie Tyler kehrt zurück auf die Bühnen Europas. Zuletzt begeisterte Bonnie Tyler zahlreiche Fans auf ihrer „Between the Earth and the Stars Live Tour“ im Jahr 2019 sowie auf ihrer „40 Years Total Eclipse of the Heart“ Tour, die im Oktober 2023 begann, quer durch Europa führte und 50.000 Besucher begeisterte. Am 29. Juli führt sie ihre Tour nach Mörbisch: „Ich freue mich in dieser atemberaubenden Kulisse der Seebühne Mörbisch meinen Fans einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Ich bin das erste Mal dort und kann es kaum erwarten gemeinsam mit Nazareth hier ein Konzert der Sonderklasse zu geben.“ Veranstalter: Barracuda Music

Tickets: www.oeticket.com 5. August: Semino Rossi – Live in Concert Seit zwei Dekaden verzaubert Semino Rossi ein Millionenpublikum mit seinem unvergleichlichen Charme, seinem feinsinnigen Humor und seiner Leidenschaft, die Herzen zum Singen, Tanzen und Träumen bringt. Mit seinen aktuellen Songs präsentiert sich Semino Rossi so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, während er erneut sein unvergleichliches Gespür für den unwiderstehlichen Zauber der Musik beweist, den er mit seiner Samtstimme und seinem lateinamerikanischen Temperament wunderbar ausdrückt. Er liebt die großen Gefühle – und das Publikum liebt ihn! Der gebürtige Argentinier Semino Rossi schenkt mit seinen Live-Auftritten in seinem 20. Jubiläumsjahr „Magische Momente“! Veranstalter: Semino Rossi GmbH

Tickets: www.seefestspiele.at 23. August: Feuerwerk der Blasmusik Der Burgenländische Blasmusikverband feiert heuer sein 60-jähriges Bestandsjubiläum. Mit Kooperationspartnern wie dem Burgenländischen Musikschulwerk und die Joseph-Haydn-Privathochschule wird ein einzigartiges Programm für das Feuerwerk der Blasmusik 2025 gestaltet. Damit beweist der Blasmusikverband: Blasmusik ist lebendig, hat Tradition und Zukunft. Tickets: www.seefestspiele.at

Konzerttermine 2025 auf der Seebühne Mörbisch auf einen Blick: