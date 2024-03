Schönbrunn: Das Finale des imperialen Ostermarktes

Wenn die letzten Ostereier gefärbt sind und die ersten Blumen blühen, lässt auch der Osterhase nicht mehr lange auf sich warten. Am Ostermarkt dürfen sich am Osterwochenende Gäste allen Alters auf ein buntes Rahmenprogramm freuen.

Bereits seit über einer Woche verbreitet der Ostermarkt Schloss Schönbrunn Frühlingsstimmung in Wien. Doch der strahlende Sonnenschein und die sommerliche Atmosphäre sind nicht die einzigen Highlights, die der Markt zu bieten hat: Am kommenden Osterwochenende lädt dieser mit österlichen Köstlichkeiten und einem frühlingshaften Programm für Groß und Klein zu einem Besuch ein.

Auch wer noch Osterschmuck oder einen besonderen Leckerbissen für das Osterfrühstück sucht, ist hier genau richtig. Bei über 70 Aussteller:innen können Besucher noch bis zum 2. April österliche Dekoelemente und hochqualitatives Kunsthandwerk bewundern. Ob Osterschinken, österliche Grußkarten oder handverzierte Ostereier, im sorgfältig erlesenen Sortiment des Marktes ist garantiert für alle etwas dabei.

Nach dem Einkaufsbummel lässt es sich dann bei einem frisch-fruchtigen Spritzer oder einer alkoholfreien Bowle unter den melodischen Klängen des Live-Konzerts so richtig entspannen. Auch hungrige Gäste werden hier ihr Glück finden: Von Naan-Broten mit vegetarischer Füllung, Suppen und Salaten, über herzhafte Fleischgerichte wie Ostergröstl oder Leberkässemmeln, bis hin zu traditionellen Süßspeisen wie Kaiserschmarrn, gebrannten Nüssen und Schaumbechern.

Roberta Huhns raffinierte Rätselrallye

Während die Erwachsenen sich mit sommerlichen Getränken und musikalischen Darbietungen vergnügen, können die kleinen Gäste mit Roberta Huhn auf Entdeckungsreise gehen. Jeden Nachmittag können Kinder beim Erlebnisspielehäuschen kostenfrei an der österlichen Mitmach-Rallye teilnehmen. Da der Osterhase es dieses Jahr besonders Ei-lig hat, bringt dieser bereits am Karsamstag süße Überraschungen nach Schönbrunn. Doch um eines der süßen Osternestchen zu ergattern, müssen die jungen Entdecker zuerst zusammen mit Roberta Huhn das große Osterhasenquiz bestreiten.

Ohrengenuss zu Ostern

Auch am Osterwochenende sowie am Ostermontag verbreiten mehrere Swing- und Jazz-Gruppen Frühlingsstimmung. Jeweils von 11 bis 13 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Musikprogramm am Markt.

Am Karsamstag eröffnet „Myrablech“ das Osterwochenende, gefolgt von „Three Times Smooth“, welche die Marktgäste am Ostersonntag verwöhnen werden. Am Ostermontag werden „Vienna Jazz Plus” den Ostermarkt schließlich stimmungsvoll ausklingen lassen.

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

noch bis 2. April 2024

10.00 bis 18.00 Uhr

www.ostermarkt.co.at