Schüler aus Hietzing im Einsatz für Mutter Natur

Im Herbst 2023 waren 158 Schüler aus 8 Schulklassen der Waldschule Dr. Schober Straße in Hietzing auf den Wiesen im Hörndlwald unterwegs, um diesen wertvollen und artenreichen Lebensraum im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald zu pflegen – dafür bedankte sich der Hietzinger Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert.

Hietzing ist im Verhältnis zu seiner Fläche der grünste Bezirk Wiens. Weit über 50 % des 13. Bezirks bestehen aus Grünflächen. Doch wo viel Wald und Wiese, wartet auch viel Arbeit, denn auch unsere Mutter Natur will gepflegt sein. Gemeinsam mit Naturpädagoginnen des Biosphärenpark Wienerwald machten sich daher 158 Schüler der Waldschule Dr. Schober Straße auf um dieser wichtigen Aufgabe nachzukommen. Die Mädchen und Burschen schnitten dabei im Hörndlwald Sträucher und Büsche zurück und sorgten so dafür, dass der wertvolle Lebensraum für viele Arten erhalten bleibt und nicht weiter zuwächst. Dabei lernten die Kinder gleichzeitig auchviel Wissenswertes über die vielfältige Natur in ihrer Gemeinde und zur Pflanzen- und Tierwelt von Wiesen.