Schüler kochen für sozialen Zusammenhalt

Die Schüler der Bundesschulen Kalvarienberg (Klassen 1AL, 2HWS und 3HWS) organisieren inspiriert von den Wiener Ehrenamtswochen am 5. Juni ein tolles Event. Sie kochen einen köstlichen Kichererbseneintopf und veranstalten zusammen mit dem Nachbarschaftszentrum 17 am Bartholomäusplatz ein gemeinsames Suppen essen. Jeder ist eingeladen. Und wer kann, hat die Möglichkeit, für die soziale Arbeit des Nachbarschaftszentrums in Hernals spenden. Die Schüler hoffen auf viele nette Gäste, die gemeinsam mit ihnen ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt setzen. Die Veranstaltung dauert von 16:30 bis 17:30 Uhr.