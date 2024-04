Töchtertag: Mädchen bringen Zukunft auf Schiene

Die ÖBB bieten beim Töchtertag am 25. April 240 Mädchen einen Einblick in spannende Berufsbilder – an Standorten in ganz Österreich.

Kinder und Jugendliche, die sich schon immer für Züge interessiert haben, bekommen am Töchtertag die Gelegenheit dazu, hinter die Kulissen der ÖBB zu blicken – und sich für einen Karriereweg bei dem Unternehmen zu begeistern. Auf die Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren wartet ein spannendes und interaktives Programm mit einer Führung am Wiener Hauptbahnhof, Einblicken in die Welt des Postbusses und einer Besichtigung des Nightjets der neuen Generation. Als besonderes Highlight dürfen sich die Kids am Loksimulator versuchen – und bekommen dabei ein Gespür dafür, wie es ist, einen Zug selbst zu steuern.

Auch die jüngeren Teilnehmerinnen des Töchtertag KIDS erwartet ein spannendes Programm. Sie dürfen in die Lehrwerkstätte der ÖBB schauen – sich beim Löten versuchen und den 3D-Drucker ausprobieren.

Frauenanteil steigt

“In den nächsten Jahren wollen wir jedes Jahr 3.400 Talente begeistern, beruflich bei uns einzusteigen“, betont ÖBB CEO Andreas Matthä und möchte vor allem Mädchen dazu motivieren, sich bei den ÖBB zu bewerben: “Bei den ÖBB kann man in 131 verschiedenen Berufsbildern arbeiten und 27 verschiedene Lehrberufe ergreifen. Da ist wirklich für jede etwas dabei.”

In Sachen Frauenanteil gelten die ÖBB nämlich als Vorzeigeunternehmen: Lag der Frauenanteil 2014 noch bei 11,7 Prozent, ist er bis heute auf rund 16 Prozent gestiegen. Die ÖBB sind auf einem guten Weg, aber noch längst nicht dort, wo sie hinwollen – ihr ambitioniertes Gleichstellungsziel: Bis 2026 soll der Frauenanteil konzernweit auf über 17 Prozent gesteigert werden. In den Führungsetagen beträgt der Frauenanteil bereits 19 Prozent.