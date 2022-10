Es wird heiß mit den SIXX PAXX!

2023 rauben die heißesten Männer Europas den österreichischen Frauen den Verstand!

Unfassbar, aber wahr: Sie sehen verführerisch gut aus, zeigen atemberaubende Moves und sind endlich wieder „anfassbar“ – die SIXX PAXX sind zurück und zeigen auf ihrer neuen „ANFASSBAR-Tour“, was sie haben! Die heißesten Männer Europas lassen ihre Hüllen fallen und die Wiener Frauen können live dabei sein – am 9. April in der Stadthalle F!

Ladies aufgepasst – es wird heiß, extrem heiß! Bei der neuen „ANFASSBAR-Tour“ der SIXX PAXX ist der Name Programm: Anfassen ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Immerhin wird es Zeit, dass die durchtrainierten Muskeln der Jungs mal wieder von zarten Frauenhänden berührt werden. Welche glücklichen Ladys dürfen mit den Jungs auf der Bühne auf Tuchfühlung gehen? Wer streichelt zuerst die knackigen Waschbrettbäuche und stählernen Arme, während die Hotties durch das Publikum streifen?

Wenn die sexy Boys von SIXX PAXX in der Stadt sind, ist es Zeit für einen richtig heißen Abend. Diese Jungs sind wahr gewordene Frauenträume: gestählte Muskeln, glänzende nackte Männerhaut, verführerische Tanzeinlagen, dazu atemberaubende Akrobatik und Gesang zum Dahinschmelzen – da bleiben keine Wünsche offen. Den Titel der heißesten Menstripshow der Welt haben sich die SIXX PAXX redlich verdient. Abwechselnd in der Gruppe (da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll!) und in Soloauftritten (etwa in der Badewanne oder unter der Regendusche) zeigen die Männer, was sie haben. Und das ist so einiges! Die Show ist in jeder Hinsicht der pure Wahnsinn. Die Jungs? Zum Anbeißen! Ihre Performance? Super sexy! Die Outfits? Hot! Die Stripeinlagen? Elektrisierend, aber niveauvoll! Egal, ob Mädelsabend mit der besten Freundin oder Junggesellinnenabschied – dieser Abend wird unvergesslich!

Und das Beste daran: Bizeps, Sixpacks und Knackpos dürfen die Damen im Publikum nicht nur von ihren Sitzplätzen bewundern, nein, auch Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. Die SIXX PAXX-Boys haben jedenfalls keinerlei Berührungsängste. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie sich so ein echter Traum-Body anfühlt, darf beherzt zugreifen. Bei so viel Hotness auf einmal ist es aber auch nahezu unmöglich, die Finger bei sich zu behalten! Kostüme und Uniformen heizen die Fantasie zusätzlich an. Strenge Police Officer, verschwitzte Bauarbeiter, harte Biker oder muskulöse Cowboys – die Prachtexemplare lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um den weiblichen Puls in die Höhe zu treiben. Auf jeder Tour präsentiert die Truppe neue Outfits und Choreografien und ist ein Garant für einen unvergleichlichen Partyabend.

Die Jungs haben es einfach drauf. Sie tanzen, singen und performen, was das Zeug hält. Breakdance, Akrobatik und viele aufregende Strip-Nummern sorgen für prickelnde Unterhaltung. SIXX PAXX bietet alles, was zu einem rundum gelungenen Frauenabend gehört: gute Musik, kühle Drinks und heiße Erotik. Was will Frau mehr?!

Termin: 09.04.2023, 19 Uhr, Wiener Stadthalle F

Tickets ab 14. Oktober 2022 im exkl. Presale unter www.oeticket.com!

Ab 21.10.22 dann auch bei allen bekannten VVK-Stellen!