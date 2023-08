So cool und kühl ist die Seestadt Aspern!

Begrünung, Entsieglung, Kühlung – auf diese wesentlichen Punkte legt die Stadt Wien derzeit besonderes Augenmerk bei der Umgestaltung von Plätzen und Straßenzügen. Auch die Seestadt Aspern profitiert von der Initiative „Raus aus dem Asphalt!“

Einer der „coolsten“ Stadtteile Wiens

Um Hitzeinseln in der Seestadt Aspern zu entschärfen, wurden an die 2000 m2 stark versiegelte Flächen begrünt und gekühlt. 40 neue XL-Bäume dienen mit ihren breiten Kronen dabei als natürliche Schattenspender. Durch bunte Stauden- und Gräserbeete verwandelte sich die Fußgänger*innenzone im Seeparkquartier außerdem von einem grauen Hitze-Hotspot in ein wahres Klimapardies. Die Wasserspiele in der Seestadt kommen vor allem an heißen Tagen besonders gut an – das größte mit über 250 m2 befindet sich am Simone-de-Beauvoir-Platz.

Wien zu Fuß

Wiens neu gestaltete Plätze lassen sich gut zu Fuß entdecken. Für die zurückgelegten Schritte erhalten Nutzer*innen der Wien-zu-Fuß- App monatlich ein kleines Geschenk.

Alle Infos auf: www.wienzufuss.at