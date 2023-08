Spannend: Die Alte Donau mit neuer App entdecken!

Die neu herausgegebene Hearonymus-App bietet einen kostenlosen Führer rund um die Alte Donau. Egal, ob Sie ein eingefleischter Fan oder nur gelegentlicher Besucher sind – dieser Audioguide enthüllt an 23 virtuellen Haltepunkten fesselnde Geschichten aus der Vergangenheit und Gegenwart des Gewässers, die oft auch überraschend sind.

Wie kam es eigentlich zur Bildung der Alten Donau? Welche Pflanzen und Tiere gedeihen entlang der sonnigen Uferpromenaden? Und welche Bedeutung hat die Flotte von Mähbooten der Stadt Wien? All diese Fragen werden nun in der brandneuen App beantwortet.

Ein Gewässer mit viel Pflegebedarf

Die App widmet sich auch den ökologischen und wasserbaulichen Erhaltungsmaßnahmen, die notwendig sind, um die hohe Qualität eines innerstädtischen Gewässers aufrechtzuerhalten. Die Alte Donau hat nämlich nicht nur als ökologischer Lebensraum in der Millionenstadt Wien eine bedeutende Rolle. Die Renaturierungsprojekte der Stadt Wien in den vergangenen Jahrzehnten haben positive Resultate gezeigt. Großflächige Schilfzonen, charakteristische Uferbepflanzungen und ein ausgeklügeltes Gewässermanagement haben dazu beigetragen, dass sich zahlreiche zum Teil seltene Tier- und Pflanzenarten entlang der Alten Donau wohl fühlen. Durch den Einsatz der vertrauten Mähboote hält die Stadt die unter Wasser wachsenden Pflanzen in einem gesunden Gleichgewicht und gewährleistet gleichzeitig einen ungestörten Freizeitbetrieb am Gewässer.

Weitere Themen der 23 Stationen des Rundgangs sind u.a.:

Entwicklungsgeschichte der Alten Donau

Ruder- und Segelvereine mit Geschichte

Moderne Badestege und neue Liegewiesen

Gänsehäufel & Co: Strandbäder mit Tradition

Dauer, Route und Einstieg

Der Audioguide hat eine Hördauer von rund zwei Stunden, der Rundgang ist ca. 13 km lang. Der Guide ist in voller Länge, aber auch in geteilter Ausführung – wahlweise entlang der Oberen oder der Unteren Alten Donau – verfügbar. Als idealer Ausgangspunkt für den Rundgang empfiehlt sich die U-Bahn-Station U1 Alte Donau. Der Weg entlang des Gewässers ist ebenerdig und kann sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad absolviert werden.

Und so funktioniert´s

Laden Sie die App Hearonymus über Google Play oder über den iOS App Store auf Ihr Smartphone. Danach suchen Sie in der App nach dem Stichwort Alte Donau und laden den Guide auf Ihr Handy. Die heruntergeladenen Führer werden auf dem Smartphone gespeichert – so können Sie den Guide auch ohne Internetverbindung anhören.

Link: Alte Donau – Gesamtguide