Spannende Führungen im tiefsten Teil der Stadt

Wollten Sie immer schon einmal wissen, wie es unter der Wiener Erde aussieht? Seit neuestem sind Führungen in die Unterwelt möglich. Fotograf und Hobbyhistoriker Lukas Arnold bietet „Unter Wien“ an.

Lukas Arnold ist kein Unbekannter, zeigt er doch seit Jahren in Form von Bildershows die Unterwelt der Stadt her (das Wiener Bezirksblatt berichtete öfters). Jetzt hat Arnold eine neue Schiene aufgemacht: Er bietet um nur 20 Euro pro Person eigene Führungen mit dem klingenden Namen „Unter Wien“ an. Das WBB kann prognostizieren: Die Führungen sind nicht nur interessant und spannend, sondern auch unterhaltsam, zumal Arnold nicht mit augenzwinkernden Schmähs geizt.

Schwerpunkt 2. Weltkrieg

„Unser Ziel ist es, der Bevölkerung Orte und Plätze zu zeigen, welche im wahrsten Sinne des Wortes tief unter den eigenen Füßen im Verborgenen liegen! Ein Schwerpunkt bei den Führungen ist der zweite Weltkrieg“, sagt Arnold zum Wiener Bezirksblatt. Als weiteres Ziel des neuen Vereines „Unter Wien“ mit Sitz in der Penzinger Meiselstraße gibt er an: „Wir wollen viele persönliche Geschichten und Erlebnisse von Damen und Herren einfangen und dokumentieren, damit sie niemals vergessen werden – und wir wollen die Erlebnisse den Besuchern bei unseren Touren näherbringen.“

Zwei Touren zur Auswahl

Aktuell findet regelmäßig die Tour „U – Geheimnisvolle Wiener Unterwelt“ statt. Mehr Details auf http://www.unterwien.at. Ab 26. Mai wird es dann eine zweite Führung geben: Die Tour „M – Der Bunker als Mahnmal„. Auch hier heißt es: Lass dich überraschen. Kontakt zu Lukas Arnold: Tel. 067761772160, E-Mail: office@unterwien.at

Szenen der spannenden „Unter Wien“-Führungen des Penzingers Lukas Arnold. Prädikat: Sehenswert (Bilder: Verein Unter Wien).