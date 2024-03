Summer City Camps: Mehr Plätze, mehr Spaß!

Die freizeitpädagogischen Ferienbetreuung „Summer City Camps“ kehrt diesen Sommer von 1. Juli bis 30. August 2024 mit mehr freien Plätzen zurück. Die Anmeldung startet im April.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahre und für Kinder mit Behinderungen von 6 bis 14 Jahren wird ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Ein gelungener Mix aus Ausflügen, Sport- und Kreativprogramm, Kultur- und Bildungserlebnissen und Vielem mehr wird für viel Abwechslung in den Ferien sorgen.

200 Plätze mehr für Kinder mit Behinderung

Mit der Erweiterung um einen weiteren Schulstandort auf insgesamt 31 werden heuer erneut mehr Plätze als im Vorjahr, nämlich genau 31.210, angeboten. Der Ausbau an Betreuungsplätzen für Kinder mit Behinderungen in Kleingruppen ermöglicht eine Steigerung dieser Plätze um 50 Prozent. Im Bereich der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen stehen 31 Prozent mehr Betreuungsplätze zur Verfügung, um somit den dringenden Bedarf noch besser abdecken zu können. „Inklusion heißt, dass niemand ausgeschlossen wird. Ich bin froh, dass wir nun 200 Plätze mehr für Kinder mit Behinderungen bei den Wiener Sommer City Camps anbieten können“, sagt Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Anmeldung erfolgt in zwei Phasen

Die Buchung für die Summer City Camps 2024 startet in zwei Phasen: am 18. April für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) besuchen. Den benötigten Buchungscode für die Online-Anmeldung bekommen Obsorgeberechtigte direkt in der Schule. Dadurch kann eine Berücksichtigung von Berufstätigen wie auch Alleinerziehern gewährleistet werden. Ab dem 2. Mai ist eine Online-Anmeldung ohne Buchungscode möglich und für alle Kinder von 6 bis 12 Jahre aus Wiener Schulen zugänglich, deren Ferienbetreuung nicht durch einen Hort- oder Betreuungsplatz an einem Campusstandort gesichert ist.

Umsetzung durch Verein „Hi Jump Wien“

Der für die Umsetzung verantwortliche Verein Hi Jump Wien ist für die Konzeption und Durchführung des freizeitpädagogischen Programms verantwortlich. „Die Kinder dürfen sich erlebnisreiche und spannende Sommerferien erwartenn“, so Stefan Neugeboren, der Geschäftsführer von Hi Jump Wien. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnerorganisationen aus dem Jugend- und Bildungsbereichen.

Preis für Summer City Camps bleibt gleich

Die Kosten für die Teilnahme an den Summer City Camps sind gleichgeblieben und betragen pro Kind und Betreuungswoche 60 Euro inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für jedes zweite und dritte Geschwisterkind verringern sich die Kosten auf jeweils 30 Euro pro Woche und Kind; ab dem vierten Kind ist die Teilnahme kostenfrei. Des Weiteren haben Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu nutzen.

