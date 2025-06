Cool durch den Sommer: Der stylische Mini-Ventilator “Flow”

Wenn der Sommer alles gibt und die Temperaturen in die Höhe klettern, ist schnelle Abkühlung gefragt. Der Taschenventilator „Flow“ von Remember ist dabei der perfekte Begleiter – kompakt, farbenfroh und richtig cool. Ob unterwegs oder am Arbeitsplatz: Flow bringt frischen Wind in deinen Alltag.

Jetzt erhältlich bei byThom in der Haidgasse 5, 1020 Wien.

Stylisch, tragbar und überall einsatzbereit

Der handliche Mini-Ventilator überzeugt durch sein modernes Design und passt in jede Handtasche. Er ist in fünf leuchtenden Sommerfarben erhältlich und sorgt so nicht nur für Erfrischung, sondern auch für gute Laune. Ideal für Picknicks, U-Bahn-Fahrten oder das Büro – Flow ist immer dabei.

Starke Leistung im Mini-Format

Trotz seiner kompakten Größe hat Flow einiges zu bieten: Drei Geschwindigkeitsstufen, ein schwenkbarer Kopf und eine beeindruckende Laufzeit von bis zu sieben Stunden machen ihn zum leistungsstarken Helfer an heißen Tagen.

Zwei in eins: Hand- und Tischventilator

Besonders praktisch ist der integrierte Standfuß, mit dem sich Flow im Handumdrehen vom Handventilator in einen Tischventilator verwandelt. Die mitgelieferte Handschlaufe sorgt zudem für sicheren Halt unterwegs.

Nachhaltig und wiederaufladbar

Flow lässt sich ganz einfach per USB-Kabel aufladen – das spart Batterien und schont die Umwelt. Damit ist er nicht nur mobil und funktional, sondern auch nachhaltig und zukunftsorientiert.