Tödliche Hitze: Kinder niemals im Auto lassen!

Immer wieder werden Babys und Kinder bei Temperaturen jenseits der 30 Grad im Auto zurückgelassen. Der Aufenthalt in einem abgestellten Fahrzeug kann dabei aber innerhalb kurzer Zeit tödlich enden.

Die Wiener Polizei musste in der laufenden Woche schon mehrmals eingreifen, weil Kleinkinder in versperrten Autos in der prallen Sonne festsaßen. In allen Fällen waren außerdem sämtliche Scheiben der Fahrzeuge verschlossen. Die Beamten schlugen jeweils eine Scheibe ein, um die Kinder zu retten. Abgesehen vom Sachschaden drohen den verantwortlichen Eltern nun auch strafrechtliche Konsequenzen. Hier ein paar Tipps und Hinweise der Polizei: