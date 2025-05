MY WAY: Tony Wegas und sein 60er im Marchfelderhof

Tony Wegas, Österreichs charismatischer Musik-Entertainer und einstiger ESC-Botschafter, feierte seinen 60. Geburtstag im stilvollen Ambiente des Marchfelderhofs – einem Ort, der für ihn mehr ist als bloß eine Event-Location.

Hier begann für ihn einst die große Bühne Europas, hier fand seine Hochzeit statt, hier wurde seine Tochter getauft. Und genau hier wollte er nun mit Familie, Freunden und Wegbegleitern diesen besonderen Meilenstein feiern.

Prominenz, Pointen und persönliche Momente

Der Abend war bunt, laut, berührend und voller Überraschungen. Dieter Chmelar blickte in einer launigen und zugleich nachdenklichen Laudatio auf die wechselhafte Karriere des Sängers zurück – mal oben, mal unten, immer voller Leidenschaft. Alexander Rüdiger führte mit gewitztem Charme durch das Programm und überließ den musikalischen Teil Tony und seinen illustren Gästen.

Mit auf der Bühne: Jazz Gitti, Gernot Kranner, Manfred A. Distel und viele weitere Weggefährten, die dem Jubilar musikalisch gratulierten. Die emotionale Spitze des Abends: Tochter Lena rührte ihren Vater mit einem Geigen-Ständchen zu „Oh mein Papa“ zu Tränen.

“Er war ganz oben und ganz unten – jetzt hat er seine Mitte gefunden. Er hat eine unvergleichliche Stimme, aber das hohe Lied singt er auf seine Mama, die stärkste Frau, die er jemals kennenlernte. Nicht von ungefähr fällt sein Geburtstag praktisch mit dem Muttertag zusammen.” Dieter Chmelar Autor und Entertainer

Klangvolles Fest mit kulinarischer Begleitung

Was wäre ein Fest im Marchfelderhof ohne ein Festmahl? Auch die Gaumenfreuden kamen nicht zu kurz: Von Avocado-Mango-Salat über Spargel mit Trüffel-Mayo bis hin zum Weinviertler Backhenderl – Küchenzauberer Christian Langer servierte ein Geburtstagsmenü, das keine Wünsche offen ließ. Die süße Krönung: Eine opulente Torte, begleitet von einem lautstarken „Congratulation“.

Der Chor der Herzen: laut, lustig, liebenswert

Es war ein Geburtstagschor der besonderen Art: Angeführt von Jazz Gitti stimmten prominente Gäste wie Gary Lux, Werner Auer, Alexandra Reinprecht und viele mehr lautstark mit ein. Nicht jeder Ton saß, doch das machte den Charme des Abends aus – die Freude war spürbar, die Stimmung ausgelassen. Unterstützt von einer Weinverkostung der charmanten Winzerin Katharina Baumgartner, sangen, lachten und feierten auch Persönlichkeiten wie Christina Lugner, Tony Rei, Edith Leyrer, Robert Letz und viele mehr.

Ein Mann, viele Facetten – und ein Lied für alle

Tony Wegas bewies einmal mehr, dass er mehr ist als nur eine Stimme. Mit Hits wie „Zusammengeh’n“, „Bamboleo“ und „Che Sera“ ließ er seine musikalische Vergangenheit Revue passieren – und brachte mit „Love Me Tonight“ auch Tom-Jones-Flair in den Saal. Der berührende Abschluss: ein kraftvolles Duett mit Bariton Thomas Weinhappel zu „My Way“ – eine Hommage an seine Mutter, die im Publikum zu Tränen gerührt war.