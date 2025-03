Twin City Liner startet klimafit in die neue Saison

Neue Photovoltaikanlage am Dach deckt 40 Prozent des Strombedarfs ab.

Der Twin City Liner startete am 21. März 2025, in die neue Saison mit bis zu sechs Fahrten täglich. Seit seinem Start im Jahr 2006 waren bereits mehr als 2,3 Millionen Menschen mit der schnellsten Schiffsverbindung zwischen Wien und Bratislava unterwegs. Eine neue Photovoltaik-Anlage am Dach des Schnellkatamarans sorgt dafür, dass dieser ab sofort „grüner“ unterwegs ist.

Die Twin City Liner Aktionen 2025

Eine Fahrt mit dem Twin City Liner ist immer ein Erlebnis und führt in 75 Minuten Fahrzeit vorbei an dichten Auwäldern, dem Städtchen Hainburg und der Burgruine Theben bis nach Bratislava. Das Schiff ist vollklimatisiert und verfügt über komfortable Sitze. Die eindrucksvolle Donaulandschaft lässt sich über große Panoramafenster oder auf dem Freideck genießen. Ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot, schnelles und kostenloses Satelliten-WLAN sowie Aufladestationen für Mobiltelefone und sonstige elektronische Geräte runden das Angebot ab. Mit dem Super Dienstag, dem Lehrlings-Special oder den Familienwochen kann man in der Saison 2025 wieder zu besonders günstigen Konditionen an Bord des Twin City Liners reisen.

Tickets für den Twin City Liner können telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 bzw. online unter ticket.twincityliner.com gebucht werden.