Organisiert von der Arge 2Rad, verwandelt sich das ARBÖ Fahrsicherheitszentrum an diesem Tag in eine große Erlebniswelt für alle Zweirad-Interessierten. Das Besondere: Statt verschiedene Händler anzufahren, stehen mehr als 50 aktuelle Roller- und Motorradmodelle der 125ccm-Klasse an einem einzigen Standort bereit.

Auf dem weitläufigen Gelände können die Fahrzeuge unter sicheren Bedingungen getestet und miteinander verglichen werden. So erhalten Interessierte einen direkten Eindruck davon, welches Modell am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.

125er als praktische Alternative im Stadtverkehr

Gerade in Wien spielen Roller und Motorräder ihre Stärken aus. Sie sind wendig, benötigen wenig Platz und erleichtern die Parkplatzsuche erheblich. Die kompakten Roller und Motorräder sparen Zeit, da man damit am Stau vorbeifahren kann und sparen Geld, da keine Parkgebühr eingehoben wird.

Gleichzeitig überzeugen viele Modelle durch einen sparsamen Verbrauch von rund 3 Liter/100km und vergleichsweise geringe laufende Kosten.

Für Pendlerinnen und Pendler, Studierende sowie alle, die täglich in der Stadt unterwegs sind, werden 125er damit zunehmend zur attraktiven Alternative zum Auto.

Einfacher Einstieg mit Code 111

Der Testtag richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Besonders interessant ist die Veranstaltung für Personen mit dem sogenannten Code 111.

Dieser ermöglicht es vielen Autofahrerinnen und Autofahrern, nach einer sechs Unterrichtseinheiten umfassenden Praxisausbildung 125ccm-Fahrzeuge zu lenken – ohne zusätzliche Führerscheinprüfung absolvieren zu müssen.

Beratung, Information und Erlebnis

Neben den Probefahrten stehen auch Hersteller, Fachleute und Instruktoren für Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher können sich über unterschiedliche Fahrzeugkonzepte informieren und direkt mit Markenvertretern austauschen.

Auch für das Rahmenprogramm ist gesorgt: Verpflegungsmöglichkeiten sowie kostenlose Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Damit eignet sich der Testtag nicht nur für Kaufinteressierte, sondern auch für alle, die einen abwechslungsreichen Tag rund um moderne Mobilität verbringen möchten.

Teilnahme kostenlos

Die Teilnahme am 125er-Testtag ist kostenlos. Voraussetzung sind ein gültiger Führerschein der Klasse A1 oder der Code 111 sowie die entsprechende Schutzausrüstung. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine Vorabregistrierung empfohlen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 125ertesten.at

125er – Testtag

27. Juni 2026 – 9 bis 17 Uhr

ARBÖ Fahrsicherheitszentrum Wien

Schillingstraße 18, 1220 Wien

125ertesten.at