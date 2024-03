Jetzt „Urlaub dahoam“ im Thermenhotel DAS SONNREICH

Im Herzen von Bad Loipersdorf gelegen, präsentiert das Thermenhotel DAS SONNREICH ein Angebot, das die Möglichkeit bietet, die Schätze der eigenen Region mit neuen Augen zu sehen.

Für den Zeitraum vom 22. April bis 5. Mai sowie vom 24. bis zum 30. Juni 2024 lädt das Vier- Sterne-Hotel dazu ein, Momente der Entspannung und des Abenteuers in unmittelbarer Nähe zu erleben – und das ab 60 Euro pro Person und Nacht inkl. Frühstück!

Ein weiterer Anreiz: Bei ausgewählten Partnern erhalten Gäste einen Rabatt von minus 50 Pozent.

Morgens erwachen mit einem Lächeln

Der Morgen beginnt im Thermenhotel DAS SONNREICH mit einem Frühstück aus ausgewählten, frischen lokalen Produkten, liebevoll zubereitet, für einen energiegeladenen Start in den Tag voller Entdeckungen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit einzigartige Erlebnisse zu entdecken: So erkunden Gäste die Welt der Weine bei einer Weinverkostung in der VINO.TAKE Kowald, feilen an ihrem Handicap auf der Thermengolfanlage Loipersdorf, erleben Spiel und Spaß im Thermen- und Erlebnisbad oder suchen Entspannung in der Wellnessoase Schaffelbad. Und: All das zum halben Preis! Philip Borckenstein-Quirini, der Gastgeber, unterstreicht die Bedeutung dieses Angebots: „Unser Ziel ist es, unseren Gästen eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, in der sie die Schönheit und Vielfalt ihrer Heimat neu entdecken können.“

Übrigens: Die vergünstigten Extras können individuell zum Paket „Urlaub dahoam“ dazugebucht werden.

Exklusive Erlebnisse und regionale Entdeckungen

Neben den einzigartigen Ausflugszielen wartet ein vielfältiges Freizeitangebot: Dieses umfasst alles, was das Herz begehrt, um aktiv zu sein oder einfach zu entspannen: Wanderungen, Fahrradtouren, kulturelle Erkundungen und vieles mehr. Nach einem Tag voller neuer Eindrücke lädt das wohltuende Thermalwasser des Thermen- und Erlebnisbads sowie des Schaffelbads zu einem entspannten Ausklang ein.

Jetzt unvergleichlichen Thermenurlaub entdecken

Die Reservierung eines „Urlaub dahoam“-Erlebnisses gilt für Einwohner:innen der Bezirke Hartberg- Fürstenfeld, Südoststeiermark, Jennersdorf und Güssing. Interessenten sollten, da das Angebot begrenzt verfügbar ist, nicht zögern, sich ihre Auszeit unter www.sonnreich.at/urlaub-dahoam ab 60 Euro pro Person und Nacht inkl. Frühstück (ab 95 Euro pro Person und Nacht mit Halbpension) zu sichern, um die Schönheit der Region in einem neuen Licht zu erleben.