Reiselust! Bellissima! Komm ein bisschen mit nach Italien

Sparen im Alltag ja, Sparen beim Urlaub aber nein! 89 % verreisen laut Ruefa-Reisekompass im Sommer ein- bis zweimal – also neun von zehn Befragten.

Die Teuerungswellen trüben die Reisestimmung nur minimal. Zwar wollen 16 % ihren Urlaub in die günstigere Nebensaison verschieben und 15 % geben an, ein wenig einsparen zu wollen. Aber: Der Großteil lässt sich den Urlaub nicht vermiesen. So meinen 24 % laut Ruefa-Reisekompass, dass die Teuerung gar keinen Einfluss auf die Urlaubsplanung habe. Pro Person beträgt das Reisebudget 1.700 Euro, was um rund 150 Euro mehr ist als im Vorjahr.

italien vor Kroatien

Jeder Zweite plant heuer einen Bade- und Strandurlaub – für 40 % ist das gleichzeitig der Haupturlaub, wobei Italien ­weiterhin die Nummer eins ist (32 %), danach kommen Kroatien (28 %), Deutschland (17 %), Griechenland (12 %) und Spanien (9 %). Auch die Türkei (6 %) und Ägypten (5 %) ­locken mit gesalzenen ­Bade­urlauben. Jene, die es so richtig in die Ferne zieht und die nicht aufs Geldbörsel schauen müssen, fahren am liebsten in die USA (18 %), nach Thailand (11 %) oder in die Dominikanische Republik (7 %).

Die Heimat als Jungbrunnen

Beliebt wie eh und je ist „dahoam is dahoam“. 71 % der Landsleute bleiben der Heimat treu und planen ihren ­Urlaub in der Alpenrepublik, oft als zweiten Kurzaufenthalt. Im Bundesländer-Ranking führt die Steiermark vor Kärnten, Salzburg, Tirol und Oberösterreich. Jedenfalls müssen es die Berge sein – Wanderungen oder Radtouren in der frischen ­Höhenluft wirken sich wie ein Jungbrunnen aus.

Zu Hause ist es sicherer

Wobei die Wahl des Transportmittels ein größeres Thema ist. Laut Verkehrsclub Österreich gibt es „in beliebten Urlaubsländern ein höheres Unfallrisiko“. Die Gefahr, in Italien, Kroatien, Griechenland oder auch Ungarn, Tschechien und der Slowakei einen Autounfall zu erleiden, ist weit höher als in Österreich. Zum Vergleich: Kroatien hat 71 Verkehrstote pro Million Einwohner zu verzeichnen, bei uns sind es 41. Italien kommt hier auf einen Wert von 53, Griechenland auf 58. Daher rät der VCÖ bei Urlaubsreisen mit dem eigenen Auto: „Lieber gleiten statt rasen, don’t drink or phone & drive und am Urlaubsort ­möglichst mit öffentlichen ­Verkehrsmitteln fahren.“ Damit der Urlaub erholsam bleibt.

Urlaubsziel Italien (Bild: Istock by Getty Images):

Attractive, female tourist enjoys the view to the Basilica di Santa Maria della Salute and Canale Grande in Venice, Italy

Urlaubsziel Kroatien (Bild: Istock by Getty Images):