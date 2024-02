Valentinstag: Belvedere lädt zum Kuss vor dem „Kuss“

Am Valentinstag werden Paare vor Gustav Klimts berühmtem Gemälde „Der Kuss“ ganz im Sinne der schönsten Liebeserklärung der Welt kostenlos und professionell fotografiert.

Unter dem Motto „Come for a kiss“ öffnet das Obere Belvedere im zweiten Jahr in Folge am 14. Februar außerhalb der regulären Öffnungszeiten den Klimt-Trakt für Liebespaare, Romantiker und Kunstfans, die sich vor dem Original-Meisterwerk küssen und dabei fotografieren lassen möchten.

Der eigene Kuss als Kunstwerk

Neben der einzigartigen Möglichkeit, vor dem Original von Gustav Klimt von professionelle Fotografen geknipst zu werden, erhalten die Besucher ihr Foto in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch den Klimt-Trakt flanieren und Kunst genießen. Im Marmorsaal des Oberen Belvedere kann mit einem Glas Sekt auf die Liebe angestoßen werden. Ein Pop-up-Shop lädt mit exklusiven Produkten rund um das Meisterwerk zum Stöbern und Kaufen ein.

Romantik zum Nulltarif

Aufgrund des großen Erfolgs im Vorjahr bitten wir am Valentinstag erneut zum Kuss vor dem Kuss. Nutzen Sie die Chance, einen romantischen Valentinstag im Schloss Belvedere zu erleben und eine unvergessliche Erinnerung mit nach Hause zu nehmen , lädt Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann alle(kunst-)verliebten Wiener ein.

Oberes Belvedere, Prinz-Eugen-Straße 27, 3. Bezirk

14. Februar von 18:30 bis 24 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich, die Reihung erfolgt nach dem „first come, first served“- Prinzip.