Marathon: Ring und Kai am Samstag gesperrt

Morgen, am 20. April, werden mehrere Laufbewerbe im Zuge des Vienna City Marathon ab Nachmittag zu Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai führen. Der Ringabschnitt zwischen Stadiongasse und Schottengasse ist bereits ab heute Abend gesperrt.

Samstag ab 12:30 Uhr wird der Ring zusätzlich von Operngasse bis Stadiongasse nicht befahrbar sein, ab 17:30 Uhr werden Franz-Josefs-Kai und weitere Ringabschnitte gesperrt. Nach 19:45 Uhr sollten die meisten Abschnitte – außer dem vor dem Rathaus – wieder offen sein.

Aufgrund der zahlreichen Straßensperren und Verkehrseinschränkungen empfiehlt sich die Anreise mit der U-Bahn. All jene, die am Marathontag unterwegs sein müssen, finden Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren sowie Umleitungen bzw. Kurzführungen des Öffentlichen Verkehrs unter www.oeamtc.at/routenplaner und in der ÖAMTC-APP unter „Route finden“. Auch unter der Info-Hotline 0810 120 120 (Tarif provider-abhängig) erhält man Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.