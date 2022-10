Volbeat rocken gleich zweimal die Stadthalle

Der dänische Exportschlager Nummer 1 ist wieder auf großer Tournee. Volbeat beehren diesen Herbst mit 32 Konzerten Europa und gastieren dabei gleich zweimal in Wien! Wiener Fans der Rock’n’Roll-Rebellen können sich jetzt schon auf zwei Shows der Extraklasse im November freuen.

Klassiker und Aktuelles

Neben Klassikern und Fan-Favoriten erwarten die Besucherinnen und Besucher der Volbeat-Konzerte auch Songs aus dem aktuellen Erfolgsalbum „Servant Of The Mind“. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 sind Volbeat von den Clubs in Kopenhagen zu internationalen Headlinern aufgestiegen. Mit acht Erfolgsstudioalben hat die Band Nummer-eins-Songs (einschließlich zehn Spitzenpositionen in den US-Mainstream-Rock-Charts, und damit die meisten von allen Bands außerhalb von Nordamerika), mehrfache Platin-Auszeichnungen

sowie Awards und Preise auf der ganzen Welt eingeheimst.

Termine, Tickets und Vorband

Auch die Vorband – Bad Wolves – ist heimischen Metalfans nicht unbekannt. Die Band rockte bereits 2018 als Vorband von Three Days Grace die Bundeshauptstadt.

Tickets sind online hier erhältlich. Die Konzerte finden am 22. November und 23. November 2023 in der Wiener Stadthalle statt.