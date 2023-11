Wien zieht wie selten zuvor die Gäste an: Seit Jahresbeginn wurden 14,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist ein Plus von 34 Prozent!

Die vorliegenden Zahlen beinhalten noch nicht das Weihnachtsgeschäft und den weltweiten Hit „Christmas In Vienna“! Insofern wird es am Jahresende einen neuen Tourismus-Superrekord geben. Denn schon bisher sind die Zahlen überwältigend: Zwischen Jänner und September erwirtschafteten unsere Betriebe 856,7 Millionen Euro! Sie resultieren aus gewaltigen 14.058.000 Übernachtungen.

Ein Turbo für die Wirtschaft

Den Gästeansturm können die Wiener täglich in den U-Bahnen erleben – am Stephansplatz auszusteigen heißt unter den Menschenmassen zu sein. Und viele Wiener haben sich genau das herbeigesehnt: Viele Touristen, viel Geld und damit einen gewaltigen Turbo für die Wiener Wirtschaft. Hotels, Lokale und Sehenswürdigkeiten können jubeln. In Zahlen heißt das: Der Netto-Nächtigungsumsatz betrug im September 131.900.000 Euro – das bedeutet einen Zuwachs von 28% gegenüber September 2022. Im Oktober wurden 1,5 Millionen Nächtigungen erreicht – auch das ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt liegt die Stadt also fast 30 % über dem Vorjahr – wenn man das starke Weihnachtsgeschäft schon miteinberechnet.

71 % Betten-Auslastung

Die Betten-Auslastung ist im Vergleich weniger stark gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im Oktober 71 % (10/2022: 69%), jene der Betten im Oktober 55 % (10/2022: 54,3%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Oktober) lag die Zimmerauslastung bei 68 % (1-10/2022: 56 %), die Bettenauslastung bei 53,1 % (1-10/2022: 44,7 %). Insgesamt waren im Oktober etwa 72.000 Hotelbetten verfügbar.

Bild: Schedl