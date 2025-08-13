Wien baut größten Trinkwasser-Speicher der Welt

Neusiedl am Steinfeld (NÖ) – Hier entsteht ein echtes Weltrekord-Bauwerk: der größte geschlossene Trinkwasserbehälter der Erde. Mit ihm will Wien seine Wasserversorgung langfristig sichern – auch bei Klimawandel und rasantem Bevölkerungswachstum.

Teil der Strategie „Wiener Wasser 2050“

Bis 2028 wächst das Speichervolumen des Behälters von derzeit 600 auf 800 Millionen Liter, später sogar auf rund eine Milliarde Liter. Das entspricht der Wassermenge, um ein Fußballfeld unglaubliche 140 Meter hoch zu füllen! Der Bau ist in die historische I. Hochquellenleitung eingebunden und kommt ganz ohne Pumpen aus – das Wasser fließt allein durch natürliche Gefälle.

Enorme Investitionen in die Zukunft

Die Arbeiten sind Teil der langfristigen Wasserstrategie „Wiener Wasser 2050“. Dafür investiert die Stadt jährlich bis zu 100 Millionen Euro in ihre Infrastruktur. Ziel: Wien soll auch in 50 Jahren noch bestes Quellwasser in höchster Qualität genießen.

Rekord-Speicherkapazität für die Stadt

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, kann Wiener Wasser in 31 Speicheranlagen insgesamt rund zwei Milliarden Liter lagern – ein Vorrat, der für Generationen Sicherheit bedeutet.