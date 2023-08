Tourismus: Schon 9,2 Millionen Übernachtungen

Von Jänner bis Juli wurden in unserer Stadt über 9,2 Millionen Gästenächtigungen gezählt, was einem Plus von 43% zum Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr erwirtschafteten die Betriebe damit über eine halbe Milliarde Euro an Umsatz. Auch für den Juli stehen die Übernachtungszahlen bereits fest: Er trägt mit 1,7 Millionen zum bisherigen Jahresverlauf bei, was ebenfalls ein gutes Plus von 18 % bedeutet.

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im heurigen Juni 119,3 Millionen Euro und lag damit um 35% über dem Vorjahr. Den Juli 2023 schloss Wien mit 1.672.000 Nächtigungen und einem Plus von 18% zum Vergleichsmonat 2022 ab.

Österreich aktuell auf dem zweitem Platz

Mit 348.000 Übernachtungen (+22%) führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im Juli an, gefolgt von Österreich (266.000, +8%), den USA (117.000, +16%), Großbritannien (62.000, +22%), Italien (61.000, +19%), Spanien (54.000, +21%), Polen (52.000, +10%), Frankreich (43.000, +18%), Israel (42.000, +22%) sowie der Schweiz (35.000, +14%).

Heuer im ersten Halbjahr Umsatzplus von 70 %

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Juni 119.289.000 Euro – das entspricht einem Plus von 35% zum Vergleichsmonat 2022. Im Zeitraum Jänner bis Juni konnten die Betriebe 511.715.000 Euro erwirtschaften – um 70% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Zimmerauslastung derzeit bei rund drei Viertel

Die durchschnittliche Auslastung der Zimmer betrug im Juli rund 78% (7/2022: rund 71%), jene der Hotelbetten 62% (7/2022: 56%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis Juli) lag die Zimmerauslastung bei rund 64% (1-7/2022: rund 50%), die Bettenauslastung bei rund 51% (1-7/2022: 40%). Insgesamt waren im Juli etwa 69.600 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 2.300 Betten (+3,4%) mehr, als im Vergleichsmonat 2022 angeboten wurden.