Wiener Eistraum glänzt mit 650.000 Besuchern

Die 28. Saison des Wiener Eistraums ist am Wochenende mit einer positiven Bilanz zu Ende gegangen. Seit 1996 erfreuen sich die Wiener an der beliebten Winterveranstaltung vor dem Rathaus. In diesem Jahr konnte mit 650.000 Gästen an die Besucherzahlen von 2014 und 2016 angeschlossen werden. Diese Saison war damit die dritterfolgreichste Saison in der Geschichte der bald 30-jährigen Veranstaltung.

Leuchtende Kinderaugen

Besonders erfreut zeigen sich die Veranstalter über den Zuspruch bei den kleinsten Wienern. „Auch in diesem Jahr konnten Schulklassen und Kindergartengruppen die Veranstaltung kostenfrei besuchen. Es freut mich von daher ganz besonders, dass der Wiener Eistraum heuer rund 40.000 Kindern ein kostenfreies Sportprogramm der Superlative ermöglicht hat“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Energiesparen gelungen

„Besonders bemerkenswert sind die innovativen Maßnahmen zur Energiereduktion, die in diesem Jahr getroffen wurden und einen weiteren Schritt in eine nachhaltigere Zukunft des Wiener Eistraums setzen“, zeigt sich Finanz-Stadtrat Peter Hanke erfreut.

Mit einer um 10 Prozent verkleinerten Eisfläche und einem neuen Energiesparkonzept konnten die Veranstalter den Stromverbrauch um 20 Prozent senken.