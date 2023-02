Simmeringer Solarpower für die Wiener Linien

Über 1.300 Photovoltaikanlagen am Dach versorgen ab sofort die Wiener Linien Hauptwerkstätte in Simmering mit umweltfreundlicher Sonnenenergie. Damit kann der Strombedarf vor Ort zu Spitzenzeiten zu rund 30 Prozent selbst decken.

Grünere Zukunft

Die Anlage zählt mit einer Leistung von 562 Kilowatt zu den größten Dach-Photovoltaikanlagen der Stadt. Diese wurde im Rahmen der Solaroffensive der Stadt Wien von der Wien Energie in Betrieb genommen. „Um die Klimawende zu schaffen, drehen wir an vielen Schrauben. Große Projekte wie die Nutzung von Geothermie für dekarbonisierte Raumwärme gehört da ebenso dazu wie der Ausbau von Solarkraft.“ erklärt Peter Hanke, Stadtrat für Wirtschaft und Wiener Stadtwerke. Vor allem Unternehmen können mit ihren Dachflächen einen wichtigen Schritt zur Klimawende setzen. „Die Wiener Stadtwerke-Gruppe geht hier voran – der gemeinsame Photovoltaik-Ausbau von Wien Energie und den Wiener Linien im Rahmen unserer Solaroffensive ist ein weiterer wichtiger Schritt in eine grünere Zukunft“, betont Hanke.

(C) Manfred Helmer / Wiener Linien: Mit der neuen Anlage können bis zu 30 Prozent des Strombedarfs der Hauptwerkstätte in Simmering gedeckt werden.

Die neue Anlage auf der Hauptwerkstätte in Simmering versorgt das Bürogebäude sowie die Schienen-, Bus- und Straßenbahn-Werkstätte mit Sonnenstrom, wie Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien ausführt. Insgesamt wurden 1.369 Module auf der 8.000m2 großen Dachfläche installiert. Jährlich werden hier ab sofort knapp 600.000 Kilowattstunden aus Sonnenenergie erzeugt, das entspricht dem Jahresstromverbrauch von 300 Wiener Haushalten.