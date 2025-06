Die Stadthalle rockt im Juni mit Billie Eilish, Green Day & Co.

Billie Eilish, Green Day, Nine Inch Nails, Tate McRae, Lara Fabian, Santana und viele mehr.

Im Juni 2025 wird die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, erneut zum Schauplatz für unvergessliche Live-Erlebnisse: Von der Stimme einer Generation, Billie Eilish, über kanadischen Pop-Shootingstar Tate McRae bis hin zu Rocklegenden wie Green Day oder Santana und Pionieren des Industrial Rock, Nine Inch Nails – das hochkarätige Konzertprogramm bietet Musikgeschichte und Zukunftsmusik in einem Monat.

Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour – 6. Juni 2025

Mit ihrem neuen Album und einer spektakulären Liveshow kehrt Billie Eilish am 6. Juni 2025 zurück nach Wien. In der Halle D begeistert die siebenfache Grammy-Gewinnerin mit ihrer unverwechselbaren Stimme, eindrucksvollen Visuals und emotionaler Intensität. Ein Live-Erlebnis, das zeigen wird, warum Billie Eilish derzeit zu den spannendsten Künstlerinnen weltweit zählt. (Das Konzert ist restlos ausverkauft!)

Tate McRae – Miss Possessive Tour – 8. Juni 2025

Gerade einmal 21 Jahre alt, zählt Tate McRae bereits zu den großen Namen im internationalen Pop. Mit Hits wie „greedy“ oder „you broke me first“ stürmt die Kanadierin weltweit die Charts – am 8. Juni 2025 bringt sie ihre energiegeladene Performance erstmals in die Wiener Stadthalle. (Das Konzert ist restlos ausverkauft!

Lara Fabian – Voices Tour 2025 – 11. Juni 2025

Die belgisch-kanadische Sängerin Lara Fabian zählt zu den erfolgreichsten französischsprachigen Künstlerinnen der Welt. Mit ihrer kraftvollen Stimme und zeitlosen Balladen wie „Je t’aime“ oder „Adagio“ berührt sie seit Jahrzehnten ein internationales Publikum. Am 11. Juni gibt sie ein exklusives Konzert in der Wiener Stadthalle – ein Highlight für alle Liebhaber*innen emotionaler Musik.

Green Day – 17. & 18. Juni 2025

Die Punkrock-Ikonen Green Day feiern ihr 30-jähriges „Dookie“-Jubiläum mit einer weltweiten Tour – und gleich zwei Stopps in Wien. Am 17. und 18. Juni 2025 bringen sie die Halle D mit Klassikern wie „Basket Case“, „American Idiot“ und neuen Songs zum Beben. (Beide Konzerte sind restlos ausverkauft!)

Nine Inch Nails – Peel It Back Tour 2025 – 27. Juni 2025

Mit ihrer kompromisslosen Ästhetik, düsterem Sound und ihrer energetischen Bühnenpräsenz zählen Nine Inch Nails zu den einflussreichsten Bands der letzten Jahrzehnte. Das letzte Mal spielten Frontman Trent Reznor und seine Band im Sommer 2014 in der Wiener Stadthalle. Nun kehren sie endlich wieder am 27. Juni 2025 zurück nach Wien und liefern ihren Fans ein audiovisuelles Erlebnis zwischen Industrial, Rock und elektronischer Wucht – selten, intensiv, mitreißend.

Santana – 30. Juni 2025

Zum Abschluss des Konzertmonats bringt Gitarrenlegende Carlos Santana am 30. Juni 2025 Latin-Rock vom Feinsten in die Wiener Stadthalle. Mit Klassikern wie „Smooth“, „Black Magic Woman“ oder „Oye Como Va“ und der Magie seiner Improvisationen zelebriert Santana ein einzigartiges musikalisches Lebenswerk.



Alle Events im Überlick

Tickets

Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 – 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 – 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.