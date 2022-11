Winter im MQ startet mit 10. November

Mit einem vielfältigen Programm startet das MuseumsQuartier von 10. November bis 23. Dezember in den Winter. Eröffnet wird der „Winter im MQ“ am Donnerstag, 10. November mit Charity-Punsch (17-18 Uhr) zu Gunsten von Volkshilfe sowie einem Konzert der Band „5K HD“ um 20 Uhr.

Lichtshows

Der „Winter im MQ“ wird dieses Jahr erstmals von Designer Robert Rüf gestaltet. Die barocken Fassaden sowie die Installationen im Haupthof werden in rund 20-minütigen Lichtshows von „Lumine Projections“ eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die modernen, farbenprächtigen Projektionen wurden eigens für den „Winter im MQ“ konzipiert.

Die im MQ beheimateten Gastronomiebetriebe Aloha Bar, Biosk, Halle Café Restaurant, Café Leopold, Dschungel Café, MQdaily und MQ Kantine verwöhnen die Besucher mit Punsch, Glühwein und winterlichen Snacks. Wie jedes Jahr gibt es auch die beliebte Eisstockbahn und „Winter Race“, Autorennen im Miniaturformat.

Charity

Zum Auftakt des „Winter im MQ“ heißt es beim Charity-Punsch zu Gunsten von Volkshilfe von 17-18 Uhr Gutes tun. Ab Einbruch der Dunkelheit starten die kunstvollen Projektionen von „Lumine Projections“. „Winter Race“ (16-18 Uhr) und Eisstockbahn (16-22 Uhr, nach Verfügbarkeit) können kostenlos ausprobiert werden.

Höhepunkt des Abends ist um 20 Uhr das Konzert von „5K HD“. Die österreichische Band, bestehend aus vier Instrumentalisten (Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Mayr und Andreas Lettner) sowie der Sängerin Mira Lu Kovacs schafft einen musikalischen Spagat aus futuristisch, zerbrechlich, episch, brachial, verspielt, bedrohlich, cineastisch, verzerrt, sensitive. Ihre Sounds, Rhythmen und Perspektiven sind vielschichtig und widersprüchlich.

Infos Winter im MuseumsQuartier

Highlights im „Winter im MQ“ bilden jeden Donnerstag (ab 19 Uhr) die Hofmusik-Reihe mit Live-Konzerten sowie jeden Dienstag und Mittwoch (ab 18 Uhr) Live-DJ-Sets. Detailliertes Line-Up unter www.mqw.at/winter22.

10.11. bis 23.12., Mo bis Fr, 16–23h und Sa, So & Fei, 14-23h l MQ Höfe l Eintritt frei

MQ Hofmusik Konzerte: jeden Do, 19h

DJ-Sounds: jeden Di & Mi ab 18h

Wintersounds: täglich 16-22h

Projektionen „Lumine Projections“: täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 23h

Eisstockbahn: Mo bis Fr, 16–22h und Sa, So & Fei 14-22h

Winter Race: jeden Sa, So & Fei, 14-18h

www.mqw.at/winter22