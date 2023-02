12 Investitionen in die Zukunft des 12. Bezirks

Mehr als 13 Millionen Euro stehen dem 12. Bezirk heuer zur Verfügung. „Trotz explodierender Baukosten haben wir ein ambitioniertes Budget aufgestellt, um Meidling zukunftsfit und lebenswerter zu machen“, so Wilfried Zankl. Der „Platz 1 unter den Aus­gaben geht auch heuer an unsere ­Kinder“, ist der Bezirksvorsteher stolz. Rund 5,3 Millionen Euro werden für die Sanierung der Pflichtschulen und städtischen Kindergärten im Bezirk aufgewendet, so etwa für die Total­sanierung der VS Rosasgasse oder die Neugestaltung des Spielbereichs des KG Andersengasse.

Fit für die Zukunft

(C) Schinagl: Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (l.) erklärt WBB-Redakteur Ernst Berger die Meidlinger Projekte.

Im Budgetfolder, der an alle Meidlinger Haushalte versandt wurde und im Amtshaus aufliegt, sind alle geplanten Projekte in 12 Themenbereiche übersichtlich zusammengefasst. So fließen in den Straßenbau rund 2,7 Millionen Euro. „Nach technischen Verzögerungen wird unter anderem die Eglseegasse dieses Jahr runderneuert.“ Ein weiterer großer Posten sind die Parkanlagen. So wird der Paula-von-Mirtow-Park momentan saniert und vergrößert, im Vierthalerpark steht die Umgestaltung an und auch im Anton-Krutsch-Park ist einiges geplant. Alle Investitionen sind im Detail auf www.meidling.wien.gv.at nachzulesen.