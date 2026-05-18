118 Jahre und wichtiger denn je: Die Kinderfreunde sind längst eine fixe Einrichtung der Stadt, gibt es sie doch seit dem Jahr 1908. Nach dem Ersten Weltkrieg haben sie den Siegeszug in Wien angetreten und betreuen mittlerweile 155 Kindergärten und Horte mit 12.000 Kindern. Damit ­gehören sie zu den größten privaten Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen.

Großes Service

Das rote Herz-Logo mit den zwei händchenhaltenden Kindern symbolisiert seit jeher die Solidarität und das Miteinander. Viele Standorte bieten elternfreundliche Öffnungszeiten, oft von 6:30 bis 17:30 Uhr und während der Sommerferien. Wer nun Plätze für seine Kleinen sucht, kann aktuell in fünf Bezirken fündig werden – dort gibt es freie Plätze.

Die freie Plätze

– Kindergarten Ettenreichgasse 52 im 10. Bezirk: freie Plätze ab 3 Jahren, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 6:30–17 Uhr, Freitag 6:30–16 Uhr. Schwerpunkte des Standortes: Bildung, Ausflüge, Bewegung.

– Kindergarten Lorenz-Reiter-Straße 3 im 11. Bezirk: freie Plätze ab 3 Jahren, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 6:30–17:30 Uhr, Freitag 6:30–17 Uhr. Schwerpunkte: Sprachförderung und Umweltschutz.

– Kindergarten Steinbauergasse 4–6 im 12. Bezirk: freie Plätze ab 3 Jahren, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7–17 Uhr, Freitag 7–16 Uhr. Schwerpunkt: Sprache.

– Kindergarten Schwendergasse 30 im 15. Bezirk: freie Plätze ab 0,5 Jahren, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 6:30–17:30 Uhr, Freitag 6:30–16 Uhr. Schwerpunkte: Sprachförderung und das „Haus der ­kleinen Forscher“.

– Kindergarten Vogeltenngasse 2 im 16. Bezirk: freie Plätze ab 3 Jahren, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6:30–17:30 Uhr. Schwerpunkt des Standortes: bilingual geführte Englisch-Gruppen.

Infos & Kontakt

Erreichbar ist die Kinderfreunde-Zentrale von Montag bis Donnerstag (8–16:30 Uhr) und Freitag (8–15 Uhr) unter:

Tel. 01/401 25 20149 oder per ­E-Mail: kdg.hotline@wien.­kinderfreunde.at

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