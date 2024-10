150 Jahre Zentralfriedhof: Wien als letzter Ort, den man sehen will

Der Tod, der muss ein Wiener sein.An keinem Ort der Welt sind das Sterben und der Tod in der Alltagskultur so präsent wie in Wien. Damit spielt der neue einminütige Kurzfilm mit einer Eintagsfliege als Protagonistin, die ihren einzigen Lebenstag in Wien verbringt

Passend zu Halloween und dem 150-jährigen Jubiläum des Wiener Zentralfriedhofs am 1. November präsentiert das Kampagnenvideo mit dem doppeldeutigen Titel „Vienna: the last place you want to be“ die morbiden Seiten Wiens, während es gleichzeitig die kulturelle und kulinarische Vielfalt der Stadt hervorhebt. In nur 24 Stunden erlebt die Eintagsfliege mehr, als man sich für ihr kurzes Leben wünschen kann, bevor sie ihren Lebensabend ausklingen lässt.

Eine Reise durch Wien

Die Reise der Eintagsfliege beginnt bei Sonnenaufgang am Wiener Zentralfriedhof und führt sie zu den Lipizzanern der Spanischen Hofreitschule, dem Wiener Konzerthaus und in zahlreiche Museen sowie andere sehenswerte Orte. Am Ende ihres Lebens blickt sie aus den Wiener Weinbergen auf die Stadt und stirbt schließlich alt und zufrieden bei Sonnenuntergang.

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Der Wiener Seele wurde ohne Zweifel eine Portion Morbidität in die Wiege gelegt. Wir nutzen sie in unserem neuesten Kurzfilm als Vehikel, um zu zeigen, wie viel Lebensfreude, Kultur und Kulinarik unsere Stadt eigentlich bietet. Mit einer unkonventionellen Idee und niederschwelligem Zugang stellen wir klassische Wiener Assets in die Auslage. Wir unterstreichen, dass Wien zu Recht laufend zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wird. Der Film, dessen Handlung am Wiener Zentralfriedhof beginnt, ist zugleich eine Hommage und Gratulation an dessen 150-jähriges Bestehen.“

Entdecken Sie das morbide Wien

Die Landingpage thelastplace.wien.info führt die Zuschauer zu den Schauplätzen des Videos und bietet skurrile sowie spannende Fakten rund um das Thema Tod in Wien. Wer die dunklen Seiten der Stadt selbst erkunden möchte, findet im „Morbides Wien Guide“ der City Guide App „ivie“ interessante Anregungen.

Alle Informationen zur Kampagne unterthelastplace.wien.info

Film auf YouTube:www.youtube.com/watch?v=OPO2AxVFUbY