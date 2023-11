Zum 40. Jubiläum des größten Freiluftfestivals Europas gibt es ein neues Buch. Die Schriftstellerin Julya Rabinowich hat es „Momente wie diese“ genannt.

Rabinowich hat sich der DIF-Historie auf ihre eigene Weise genähert und in 40 Erzählungen verewigt. Erzählungen, wie sie auf der Insel tatsächlich passiert sind oder passiert sein könnten. Das Werk hat 208 Seiten und spannt den Bogen sehr breit: „Von der Bedeutung des Ehrenamts, Gedanken zur Frauenbühne, über Hintergrund-Storys der Mitarbeiter bis zum Eintritt in neue Lebensphasen, Mutter-Tochter-Traditionen oder das plötzliche Verschwinden eines Bierbrunnens“, so die Autorin.

Lob für das Jubiläumsbuch

Angetan ist Bürgermeister Michael Ludwig: „Seit 40 Jahren wird auf dem Donauinselfest sozialer Zusammenhalt gelebt und eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Jedes einzelne Fest sowie nun auch das Buch ‚Momente wie diese – 40 Geschichten aus 40 Jahren Donauinselfest‘ sind der beste Beweis dafür.“ Auch die „Mutter“ des Festivals Barbara Novak freut sich über die Neuerscheinung: „Mit Julya Rabinowich konnten wir eine großartige Schriftstellerin für dieses Herzensprojekt im Jubiläumsjahr an Bord holen. Die 40 Erzählungen veranschaulichen einmal mehr, was für ein besonderer Ort das Donauinselfest ist.“

Infos zum Buch

Das Buch „Momente wie diese – 40 Geschichten aus 40 Jahren Donauinselfest“ ist im Amalthea-Verlag erschienen und zum Preis von 28,- Euro im Buchhandel oder online in gebundener Form sowie als E-Book erhältlich.