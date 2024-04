Neubau: Kids sollen gerne im Bezirk mitreden!

In Neubau ist man daran interessiert, was die jungen Bewohner:innen zu sagen haben – deshalb stellt sich die Kinder- und Jugendbeteiligung jetzt neu auf.

Egal ob Stadtplanung, Klimaschutz oder Bezirksthemen – in Neubau werden Kinder und Jugendliche schon seit Jahren durch Projekte wie „Ich mach’ mit in Neubau“ oder die „Jugend-Zukunftswerkstatt“ dazu motiviert, sich aktiv einzubringen. Jetzt entwickelt sich die Kinder- und Jugendbeteil­igung noch mal weiter: Die Kids werden künftig in Beteiligungsprozesse eingebunden, bei denen sie Erfahrungen sammeln und ihre Anliegen und Interessen zum Ausdruck bringen können. So werden zum Beispiel bei Formaten wie der „Neu-Power-Station“ die Ideen der Kinder und Jugendlichen eingeholt, ­gemeinsam bearbeitet und ­anschließend an die Bezirks­vorstehung übergeben.

Startschuss am 14. Mai

Auch beim „Parti-Kick-off“ der „Kinder- und Jugendbeteiligung Neu“ am 14. Mai im Josef-Strauß-Park (14–19 Uhr) sind die Kids dazu eingeladen, ihre Vorschläge für den Bezirk zu äußern: An der „Lob-und-Motz“-Wand darf Kritik geübt werden, die Vor- und Nachteile des Siebten werden durchgecheckt und auch politische Anträge können formuliert werden.