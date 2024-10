Nummer 18: CHICAGO – Das Musical

Mit Musik von John Kander, Texten von Fred Ebb und einem Skript von Fred Ebb und Bob Fosse, gehört das Musical “Chicago” zu den bedeutendsten Werken der Theatergeschichte.

Nun kommt der weltberühmte Broadway-Hit auf seiner Europatournee auch nach Österreich. Mit seiner explosiven Mischung aus Krimi, Leidenschaft und Ruhm wird “Chicago” dem Publikum ein unvergessliches Theatererlebnis bieten.

Ein Broadway-Erlebnis in Europa

Die Europatournee von “Chicago” bringt die Original-Broadway-Produktion auf die Bühne, mit einer Besetzung, die sich aus den besten Talenten von West End und Broadway zusammensetzt. Jeder Darsteller bringt seinen eigenen Stil und seine Energie in die legendären Rollen von Roxie Hart, Velma Kelly, Billy Flynn und weiteren unvergesslichen Charakteren ein, die in der Welt von “Chicago” leben.

Das Publikum wird in die Glitzer- und Glamourwelt der 1920er Jahre zurückversetzt, wo es die packende Geschichte von Verbrechen, Leidenschaft und Ruhm hautnah miterleben kann. Dieses preisgekrönte Musical verspricht, mit seiner fesselnden Handlung und den legendären Charakteren das Publikum zu verzaubern.

Die Handlung: Verbrechen, Manipulation und Medienspektakel

“Chicago” erzählt die Geschichte von Roxie Hart, einer Hausfrau und Nachtclubtänzerin, die ihren Liebhaber ermordet, als dieser droht, sie zu verlassen. Um einer Verurteilung zu entgehen, manipuliert Roxie die Öffentlichkeit, die Medien und sogar ihre Zellengenossin Velma Kelly. Mit Hilfe des gewieften Anwalts Billy Flynn gelingt es ihr, ihren kaltblütigen Mord in eine mediale Sensation zu verwandeln, die den Klatschspalten der heutigen Boulevardpresse in nichts nachsteht.

Durch die raffinierte Mischung aus Satire und Drama wird die Handlung zu einer faszinierenden Reflexion über Ruhmsucht, Korruption und das Streben nach öffentlicher Anerkennung.

Die Musik: Ein Feuerwerk aus Jazz und Showstoppern

Die Musik von “Chicago”, komponiert von John Kander mit Texten von Fred Ebb, ist ein Highlight des Musicals. Songs wie “All That Jazz”, “Cell Block Tango” und “Razzle Dazzle” haben sich längst in die Herzen von Musicalfans weltweit eingebrannt. Mit ihrer Mischung aus Jazz, Showbiz und eingängigen Melodien verleihen sie dem Musical seine unverwechselbare Atmosphäre.

Nicht zu vergessen sind die unverwechselbaren Choreografien von Bob Fosse, die durch ihre sinnliche und zugleich scharfkantige Ausdrucksweise das Gesamtbild des Musicals prägen. Die tänzerischen Einlagen sind ebenso ein Markenzeichen von “Chicago” wie die Musik selbst.

Ein Musical der Superlative

Seit seiner Uraufführung ist “Chicago” ein beispielloser Erfolg. Mit sechs Tony Awards, zwei Olivier Awards und einem Grammy hat es eine beachtliche Sammlung an Auszeichnungen gewonnen. Es ist nicht nur das am längsten laufende amerikanische Musical in der Geschichte des Broadway, sondern auch des West End.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für CHICAGO in der Stadthalle am 12. November 2024!