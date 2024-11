Nummer 33: House of Strauss

Konzerterlebnis am historischen Originalschauplatz

Ein besonderes Highlight des House of Strauss ist der Strauss-Saal, der weltweit letzte Originalkonzertsaal, in dem alle vier Strauss-Genies auftraten. Hier können Besucher klassische Strauss-Konzerte in unvergleichlicher Atmosphäre genießen. Die Akustik des Saals und die originale Thonet-Bestuhlung machen jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis. Der Eintritt zur Strauss-Ausstellung und ein Glas Sekt sind im Konzertticket enthalten – ein Muss für jeden Wien-Besucher und Strauss-Liebhaber!

House of Strauss

im Casino Zögernitz

Döblinger Haupstraße 76, 1190 Wien



18:00 Uhr: Ausstellung

20:00 Uhr: Sektempfang

20:30 Uhr: Live-Konzert

Ca 21:45 Uhr: Ende

Wir verlosen 20 x 2 Karten (Kat. A) für das Strauss-Konzert inklusive Ausstellung und ein Glas Sekt! (Dienstags bis einschließlich 26. November)