Nummer 31: Landhaus Bad Gleichenberg

Das Landhaus Bad Gleichenberg liegt im südoststeirischen Thermen- und Vulkanland. 15 Studios und Apartments mit einer klassisch zeitlosen Einrichtung – inklusive vollwertiger Küche und Terrasse oder Balkon – stehen für den Urlaubsgenuss mit Freizeitaktivitäten zur Auswahl. Das Aparthotel eignet sich für Familien mit Hund und Pärchen- oder Freundeurlaub.

Das Frühstück mit regionalen Produkten ist inkludiert, direkt vor dem Haus gibt es Parkplätze, einen Fahrradkeller und einen Pool zum Baden mit Sonnenterrasse. Zahlreiche Gastronomiebetriebe in allen Kategorien sind in unmittelbarer Nähe. Für die flexible Anreise gibt es den digitalen Self-Check in.

Für Freizeitaktivitäten in Bad Gleichenberg eignen sich der Kurpark, der Generationenspielpark, der Styrassic Park, der Golfplatz sowie die Route 66 mit zahlreichen Ausflugszielen wie Schlösser, Museen oder Kulinarik-Produzenten. Badespaß gibt es im Freibad Bad Gleichenberg, die Therme der Ruhe lädt zum Entspannen und Erholen ein.

Wir verlosen eine Nacht für 2 Personen inklusive Frühstück im Landhaus Bad Gleichenberg plus einen Thermeneintritt in die Therme der Ruhe im Wert von €201,- Euro!

Landhaus Bad Gleichenberg Kaiser Franz Josef Straße 5/2, 8344 Bad Gleichenberg

T: +43 3159 44601-19

M: styria@styria-aparthotel.at

W: landhaus-badgleichenberg.at