Nummer 19: LeStoff – das original Hamamtuch in Bio-Qualität

LeStoff bietet die leichte und nachhaltige Alternative zu schwerem Frottee und unangenehmen Mikrofaserreisetüchern. Saugstark, schnell trocknend, leicht und platzsparend, zu 100% aus Bio-Baumwolle gewebt und immer dabei!

Verwenden Sie das kuschelig-weiche Hamamtuch nicht ausschließlich zum Abtrocknen, denn seinen Verwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: ob daheim oder unterwegs als Badetuch, beim Sporteln, als Strandtuch, Liegetuch, Saunatuch, Schal, Pareo oder schnelles Strandkleid. Besonders nach dem Wassersport ist LeStoff der klare Sieger in vielen Disziplinen.



Die vielseitigen Tücher gibt es im traditionellen dezent gestreiften Design in 33 Farben und 3 Größen. Die klassischen Tücher in der Badetuchgröße 95 x 180 cm sind vorgewaschen, und wiegen keine 300 Gramm.

Alle Produkte sind bis 60° C waschbar, absolut farbecht, und GOTS-zertifiziert – achten Sie auf das grüne Gütesiegel.

Gewinnen Sie eines von vier Badetüchern, die Farbwahl bleibt Ihnen überlassen!