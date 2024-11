Nummer 32: Mautner Markhof Sirup+

Ob als fruchtiger Booster fürs Immunsystem, erfrischender Durstlöscher bei der wöchentlichen Sporteinheit oder beeriger Begleiter im täglichen Arbeitsstress – die Neuzugänge der Linie Sirup+ von Mautner Markhof sorgen für das gewisse Plus in jeder Lebenslage.

Das Besondere: Als erste Sirup-Linie am österreichischen Markt vereint sie dank der besonders hohen Konzentration an Vitaminen und Spurenelementen einen funktionellen Mehrwert mit wunderbar fruchtigem Geschmack. Sirup-Fans finden die Sirupe in den Sorten Sirup+ „Immunbooster“– Orange-Apfel-Karotte mit Vitamin C und Zink, Sirup+ „Muskelfreund“ – Zitrone mit Magnesium und Sirup+ „Nervenkraft“ Beeren-rote Traube mit Vitamin B1, B6, B12 und Folsäure ab Ende Oktober 2024 im Lebensmitteleinzelhandel.

Die Mautner Markhof Linie Sirup+ enthält pro 100 ml Fertiggetränk mindestens 15 % der empfohlenen Tagesdosis an Vitaminen und 7,5 % an Spurenelementen. Damit ist sie Spitzenreiter in diesem Segment. Mit dem neuen Konzept richtet sich der Sirup-Spezialist an alle, die sich auf besonders einfache Art und Weise – nämlich bereits beim Trinken – etwas Gutes tun möchten. Alle drei Sirupe sind zudem vegan.

Wir verlosen 5 Mautner Markhof Sirup+ Pakete mit jeweils einem Sirup in jeder Geschmacksrichtung!