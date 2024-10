Nummer 11: Modellbau-Messe x Create Con

Von 25. bis 27. Oktober 2024 findet die Modellbau-Messe x Create Con zum ersten Mal als erweiterte Kreativ-Convention in der Messe Wien statt. Familien, DIY-Fans und ModellbauBegeisterte können sich dabei auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Besucher:innen von Klein bis Groß begeistern wird.

Ganz neu: Die Hacker-School für Kids und Teens, die Artist Alley und der große Kreativbereich mit spannenden Workshops.

Kern der Convention: Modellbau

Dertraditionsreiche Modellbau-Bereich, derseine Fans seit vielen Jahren begeistert, darf auch dieses Jahr natürlich nicht fehlen. Die gesamte Palette – von Klassikern wie Modelleisenbahnen, -autos und -schiffen über Modellflugzeuge bis hin zu Drohnen, wird auch dieses Jahr wieder prominent vertreten sein. Besondere Highlights der Modellbau-Welt werden atemberaubende Shows mit spektakulären Manövern zu Wasser und zu Lande beeindruckende Flugshows, actionreiche Driftshows sowie die Darstellung eines abwechslungsreichen Baustellenbetriebs sein. Dabei steht im Modellbau-Bereich das Mitmachen und Ausprobieren im Fokus: Kinder können einen LKW-Führerschein mit ferngesteuerten LKWs machen, Modellautos selbst steuern und – 2024 ganz neu – an einem „First-Gunpla-Build-Experience Workshop“ teilnehmen und in die faszinierende Welt der Gundam-Modelle eintauchen. Bei diesem Workshop können die Teilnehmer:innen die Modellbausätze der Charaktere aus dem japanischen Science-Fiction-Multiversum Gundam zusammensetzen und die fiktiven Figuren in die reale Messewelt holen.

Mensch ärgere dich nicht: Gaming-Fun, Brettspiel-Competition & Sport-Erlebnis

Der coole Action- und Fun-Bereich wird das Eldorado für Gamer:innen und SpieleEnthusiast:innen sein. Spiele vor Ort ausprobieren und kaufen: Unter diesem Motto bietet Ravensburger allen Besucher:innen die Möglichkeit, Spieleneuheiten zu testen und gleich mit nach Hause zu nehmen. Auf der GraviTrax-Fläche können alle, die Spaß am Konstruieren haben, ihre eigene individuelle Kugelbahn erschaffen und für die kleinsten Besucher:innen gibt es die Brio-Eisenbahn Spielfläche. Mit der Hacker-School Austria ist erstmals ein Partner mit an Bord, der das Programmieren für alle möglich macht: Hier können Kinder und Jugendliche spielerisch das Programmieren kennenlernen und erste Erfahrungen sammeln. Für alle sportlich begeisterten Besucher:innen gibt es interaktive Kampfsport-Vorführungen – auch hier das steht Mitmachen im Vordergrund: neue und bekannte Sportarten testen und dabei möglicherweise ein neues Hobby entdecken. Das Programm runden eine bunte Cartoon Parade sowie Unterhaltung durch den Family-Entertainer Robert Steiner ab.

Heuer neu: Kreativmesse Wien und Artist Ally

Basteln, malen, stricken & Co.: Die Create Area umfasst über 100 Aussteller:innen, bei denen DIY-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Kreative Köpfe können sich Tipps & Tricks von wahren Create-Profis abholen und in Workshops auch gleich selbst mitmachen. Eine Premiere: Die Artist Alley bietet heuer jungen Künstler:innen und Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihreProjekte, Kunstwerke und kreativen Arbeiten den Besucher:innen zu präsentieren, zu verkaufen und ihr DIY-Wissen an die Community weiterzugeben.



Weitere Informationen rund um die Modellbau-Messe x Create Con, das aktuelle Aussteller:innen-Verzeichnis, sowie das Programm und alle Details zum Ticketverkauf finden Sie unter www.modell-bau.at

