Nummer 4: Urlaub im Narzissendorf Zloam

Das glasklare Wasser, die malerische Berglandschaft, das Naturelement Holz, das sich in Form von Schnitzwerk und Zierbrettern kunstvoll in die Ausseer Landschaft fügt. Die Gastfreundschaft und die Gemütlichkeit, umschwebt von Musik und Lachen, die man sich bei einem frisch gefangenen Saibling beim Zloam Wirt auf der Zunge zergehen lässt. Ein wohliges Gefühl von „Angekommen-Sein“, das sich beim ersten Blick breitmacht und bis zum letzten Urlaubsmoment bleibt.



All das und noch viel mehr ist das Narzissendorf Zloam, ein Feriendorf für unbeschwerte Urlaube inmitten der Ausseer Natur für große und kleine Abenteurer und ihre 4-beinigen Freunde, denn Hunde sind hier herzlich Willkommen.

