Nummer 24: Schokobold: Genuss ohne Zucker und mit gutem Gewissen

Schokolade ohne raffinierten Zuckerzusatz? Schokobold machts möglich!

Eine kleine Revolution am Schokohimmel tut sich auf, denn wann kann man schon sagen, dass Schokolade auch noch gesund ist? Nun, die Mutter eines Sohnes und Unternehmerin Elena Aytuganova hat ihre Vision in die Tat umgesetzt und ganz wunderbare Schokolade gänzlich ohne raffinierten Zucker kreiert.

Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus

Schokobold steht nicht nur für zuckerfreien Genuss, sondern auch für Qualität und Nachhaltigkeit. Die Schokolade wird nach dem „Bean to Bar“-Prinzip hergestellt. Das bedeutet, dass jeder Schritt des Herstellungsprozesses – von der Auswahl der Kakaobohnen bis zur fertigen Tafel – sorgfältig überwacht wird.

Partnerschaften für beste Schokolade

„Wir kennen unsere Produzenten persönlich und legen großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit. So können wir sicherstellen, dass nur die besten Bohnen in unsere Schokolade gelangen“, so Elena. Kooperiert in Punkto Schokoladeherstellung wird mit Martin Mayer Chocolates, einer Manufaktur in Oberösterreich (Meggenhofen), in der der Gründer und Chef-Chocolatier sich seit über 15 Jahren ganz und gar der Schokolade widmet und ausgewählte Kakaobohnen von kleinen Plantagen direkt aus Südamerika importiert. Das einzigartige Röstverfahren ist der Schlüssel für die wunderbare Schokolade mit ihrem mild-aromatischen Geschmack. Als Brand Ambassador konnte die wunderbare Pianistin Irina Swarovski gewonnen werden, die mit Begeisterung hinter der Marke steht.

Schokobold: Tradition trifft Moderne

Schokobold verbindet österreichische Tradition mit moderner Lebensweise. Der Name „Schokobold“ erinnert an die kleinen, schelmischen Wesen aus der österreichischen Sagenwelt, die in den Wäldern der Alpen leben und angeblich die beste Schokolade zaubern. Und tatsächlich: Jeder Bissen Schokobold-Schokolade entführt in eine Welt voller Geschmack und Genuss, in der man sich ohne Reue verlieren kann.

Gesunder Genuss neu definiert

Elena Aytuganova und ihr Team bei Schokobold haben es sich zur Mission gemacht, Schokoladengenuss neu zu definieren. Ohne Zuckerzusatz, aber voller Geschmack – das ist ihr Versprechen an alle, die Schokolade lieben, aber nicht auf ihre Gesundheit verzichten wollen. „Wir wollen zeigen, dass man gesund naschen kann, ohne auf Genuss verzichten zu müssen“, betont Aytuganova. „Denn Schokolade kann nicht nur köstlich, sondern auch gut für uns sein.“

Ein Genuss mit gutem Gewissen

Schokobold steht für eine neue Art des Genusses: ehrlich, authentisch und mit Liebe handgemacht. Jeder Bissen ist eine Hommage an die reiche österreichische Kultur und gleichzeitig ein Schritt in eine gesündere Zukunft. Ein Genuss, den man sich guten Gewissens gönnen kann – und sollte.

