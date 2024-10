Nummer 22: Therme Bad Gleichenberg

Natur pur im herbstlichen Farbenkleid in der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg

Die Natur in all ihrer Farbenpracht erleben – und dabei ganz gemütlich im Thermalwasserbeccken etwas für seine Gesundheit tun. Mehr Wohlfühlen geht nicht! Schaffen Sie sich Ihre persönliche Auszeit für Ihre Gesundheit mit dem Gesundheitsangebot in der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg.

Gewinnen Sie mit dem Wiener Bezirksblatt „Die Curpark-Liebe für zwei“ im Wert von € 159,- inklusive:

Tageseintritt inklusive Saunawelt

Reservierte Kuschelliege mit Kuscheldecke

Gepackte Badetasche mit Bademantel, Bade- und Saunatuch

Feinste Kulinarik mit pikanten und süßen Spezialitäten,

1 Flasche Frizzante und unbegrenzt Mineralwasser

Butlerservice direkt an der Liege

Eine Überraschung für daheim

Therme der Ruhe – Bad Gleichenberg u. Brunnenstraße 33, 8344 Bad Gleichenberg

täglich von 9 bis 21 Uhr

Donnerstag von 9 bis 22 Uhr

Die Saunawelt täglich ab 10 Uhr



T: 03159 2294-4050

M: therme@therme-der-ruhe.at