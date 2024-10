Nummer 20: Das vorweihnachtliche Bratislava mit dem Twin City Liner erleben

Die Adventmärkte in Bratislava bieten ein einzigartiges Ambiente und machen die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Dort gibt es köstliche Leckereien, historisches Handwerk, stimmungsvolle Musik und noch vieles mehr. Vielleicht wird die ein oder andere Besucher*in auch fündig auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie.

Vom 22. November bis 22. Dezember ist der Twin City Liner wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Adventmärkten in die vorweihnachtliche Altstadt von Bratislava. Ab dem 1. Februar gibt es dann die Möglichkeit Bratislava einen Neujahrsbesuch abzustatten.

Tickets und Details zu den Adventfahrten und Winterfahrten nach Bratislava

Vom 22. November bis 22. Dezember 2024: Abfahrt freitags, samstags und an Sonntagen von Wien/Schwedenplatz um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11.45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16:30 Uhr, Ankunft in Wien um 18:00 Uhr.

Von 1. Februar bis 16. März 2025 Abfahrt samstags und an Sonntagen von Wien/Schwedenplatz um 10:30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11:45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16:30 Uhr, Ankunft in Wien um 18:00 Uhr.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für einen Termin Ihrer Wahl!